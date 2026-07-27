Експертизи ще докажат дали причината за пътния инцидент е техническа неизправност. След видяното на записите на камерите се подозира точно това. По протектора на гумите има наранявания, но ще се уточни дали са в резултат късане на мантинелата, или отпреди това. Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков по повод катастрофата с автобус на градския транспорт в София.

„По данни на водача на превозното средство става дума за техническа неизправност. Същите показания са дали и свидетели на пътния инцидент. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. На 21 юли е преминал технически преглед, който е показал, че возилото е изправно. Задната част на автомобила е започнала да криволичи по пътното платно, в резултат на това къса мантинелата. Водачът е 59-годишен, с опит в автомобилния транспорт. Предстои да се уточни броят на пътниците в превозното средство“, посочи Пелтеков.

Автобус скъса мантинелата и навлезе в насрещното на „Цариградско шосе“ в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

По негови данни водачът има допуснати три леки ПТП, както и издадени 4 фиша за превишена скорост. Ще бъде образувано досъдебно производство, а ако шофьорът носи вина, ще понесе законовите последствия. Ще се разследва и дали настилката, или неустановена техническа изправност са причинили пътния инцидент. За тази цел ще бъдат изискани документи от пункта за годишни технически прегледи, прегледал автобуса.

Припомняме, че автобус по линия 204 на столичния градски транспорт катастрофира на бул. „Цариградско шосе“, след като премина през мантинелата и навлезе в насрещното движение на моста над „Площада на авиацията“. Благодарение на бетоновите прегради превозното средство не падна от съоръжението.

По информация на NOVA при инцидента леко са пострадали четирима души. След катастрофата автобусът блокира платното в посока изхода на София към АМ „Тракия“, което предизвика сериозни затруднения в движението. По разказ на очевидец шофьорът е заявил, че не е успял да спре, тъй като спирачките на автобуса са отказали.

Редактор: Цветина Петкова