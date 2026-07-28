В края на юли и началото на август голяма част от Европа ще попадне в обхвата на поредна гореща вълна. България ще остане в периферията на метеорологичния феномен, но все пак и по нашите географски ширини ще усетим августовските горещини.

Във вторник и сряда ще е слънчево, с временни следобедни увеличения на облачността, но почти без валежи. Ако такива има, те ще са кратки и на изолирани места в планините и по крайбрежието.

Втората половина на седмицата ще е слънчева и с минимална облачност. Дневните температури ще са най-често в интервала 30-35 градуса, в отделни точки на страната - до 37-38.

В средата на периода, заради нахлуващ от североизток по-студен въздух, жегите ще са на повече места в западната половина на страната.

Първата седмица на август също ще е слънчева, с минимална облачност и тенденция към повишаващи се температури. Ранните прогнози допускат живакът в термометрите да достигне 40 градуса, а в обичайно топлите зони - и малко над тази психологическа граница.

В ефира на „Твоят ден” синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев потвърди прогнозата, че след краткото захлаждане през последните дни времето в страната отново ще стане горещо. По думите му през седмицата ще е предимно слънчево, а температурите постепенно ще се повишават.

„Горещата вълна ще обхване целия Балкански полуостров и ще продължи през първата половина на август. По предварителни оценки обаче след средата на второто десетдневие на месеца се очаква промяна в атмосферната циркулация, която ще доведе до понижение на температурите. През следващите около десет дни вероятността за валежи ще остане много малка”, коментира Стоев.