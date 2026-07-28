Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати водят „добри преговори“ с Иран и че има шанс да бъде постигнато споразумение за прекратяване на конфликта. Той обаче предупреди, че ако не бъде постигнат напредък, Вашингтон е готов да възобнови военните удари.

В събота Щатите изненадващо прекратиха продължилата две седмици кампания от въздушни удари срещу Иран - поредният стратегически обрат в политиката на Доналд Тръмп по отношение на петмесечния конфликт.

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Говорител на иранското външно министерство заяви вчера, че чрез посредници продължава обменът на послания между двете страни и че Техеран не се е отказал от дипломатическите усилия. Той обаче определи като „изфабрикувани“ твърденията, че Иран е поискал възобновяване на преките преговори.

Междувременно цените на петрола продължават да се понижават на фона на сигналите за деескалация между Съединените щати и Иран. Сортът Brent поевтиня с 1,6% и се търгува за около 86 долара за барел.

Редактор: Иван Иванов