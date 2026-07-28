Министерството на отбраната на Русия съобщи, че въоръжените сили на страната са нанесли удари с дронове по два украински плавателни съда - кораб за насипни товари в Черно море и спомагателен кораб в пристанището Николаев, предадоха ТАСС и "Ройтерс".

Според Москва единият плавателен съд е превозвал военно оборудване и бил поразен в северозападната част на Черно море. Спомагателният кораб пък бил предназначен за подводни товарни дейности.

Потъна товарният кораб, поразен при руска атака в Черно море (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Тази сутрин въоръжените сили на Русия продължиха да нанасят удари по пристанищната инфраструктура на Украйна и по нейните плавателни съдове“, се казва в изявлението на руското Министерство на отбраната.

"Ройтерс" отбелязва, че твърденията на руската страна не могат да бъдат потвърдени чрез независим източник.

Редактор: Иван Иванов