Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателните промени в Изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната Правна комисия.

Новите промени в Изборния кодекс: Какво приеха депутатите и как ще гласуваме на президентския вот през ноември

На първо четене бяха одобрени четири законопроекта, които впоследствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 2021 г., като гласуването на хартия ще остане само в секциите с под 300 гласоподаватели.

Промените в Изборния кодекс: Отпадат район "Чужбина" и ограничението от 20 секции в страни извън ЕС

Промените предвиждат също отпадане на избирателния район „Чужбина“ и премахване на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия.

Редактор: Станимира Шикова