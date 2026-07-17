Управляващото мнозинство очевидно е направило бърза писта и бавна писта за промени в Изборния кодекс. Бързата писта е сега за предстоящите президентски избори, а сериозните промени ще бъдат след предстоящите избори. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден” бившият председател на ЦИК Ивилина Алексиева-Робинсън.

По отношение на район „Чужбина” тя коментира, че без проблеми може да отпадне ограничението за максимум 20 секции, които да бъдат разкрити в държави извън ЕС. „Втората промяна по отношение на чужбина е заличаване на район „Чужбина”. Наистина, за да има район „Чужбина”, трябва да се обмислят едни изключително сериозни въпроси, които трябва да намерят своята нормативна уредба”, посочи тя. По думите ѝ е по-добре да няма популистки текст за район „Чужбина” в толкова кратки срокове преди изборите за президент, а след изборите те да се обмислят.

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Според експерта по киберсигурност и консултант към ЦИК доц. Златогор Минчев идеята за изцяло машинно гласуване е много добра, но е много важно да има и машинно преброяване. „Ние видяхме, че голяма част от разминаванията в изборните протоколи стават на базата на човешки грешки. Ако се въведе изцяло машинно гласуване и машинно преброяване на резултатите, каквато технологична възможност имат сегашните машини за гласуване, ще има много по-малко грешки и разминавания”, посочи той.

Управителят на „Сиела Норма“ Веселин Тодоров също е на мнение, че машинното гласуване трябва да замени хартиеното. Той заяви, че в следващ етап трябва да се премахне опцията за хартиено гласуване. „Машината може по някаква причина да има повреда и тя може да бъде отстранена по време на изборния ден, така че няма нужда от хартиени бюлетини”, коментира той. По думите му могат да се махнат хартиите и в секциите под 300 избиратели.

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По думите на Ивилина Алексиева-Робинсън България е направила огромна грешка, противопоставяйки една технология на друга. Тя коментира, че вижда генерално разделение в обществото, което според нея има сериозно недоверие както в хартиеното, така и в машинното гласуване. Според бившия председател на ЦИК е необходимо да се предприемат сериозни мерки за повишаване на общественото доверие.

„Имаме много тежка и лоша нормативна уредба на машинното гласуване. Изборният кодекс е ориентиран към хартиено гласуване. Ако ние ще минаваме към машинно гласуване, трябва да се работи много. В момента няма време това да се направи”, посочи тя.

„Проблемът е, че най-често възникват и човешки грешки. Като цялото машините са много добре защитени по отношение на различните входно-изходни периферии, така че не е възможно на дадена машина да се набере един глас и да излезе друг, защото имаме и процедура по контрол. Друг е въпросът, че вече избирателните секции по места, като броят бюлетините, вписват нещо друго от това, което пише. Затова апелирам към машинно преброяване, което да елиминира човешките грешки”, каза доц. Минчев.

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„Машините могат да се използват и за преброяване - отделни машини, не тези, с които се гласува. За 10 минути може една секция да бъде отметната на фона на сегашните изключително тромави процедури за ръчно преброяване. Да не говорим, че във вота има преференции, които буквално не се отчитат правилно, ако се броят ръчно. Ако говорим за две, три години напред, може да се помисли и за машини за автентикация”, добави Веселин Тодоров.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова