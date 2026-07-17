Конституционният съд образува дело по искане на 49 народни представители от 52-рото Народно събрание, които оспорват част от правилата за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. Производството е регистрирано като конституционно дело №14/2026 г., съобщиха от съда.

Предмет на делото са разпоредби от правилата, утвърдени с указ на президента Илияна Йотова от 29 май 2026 г. Народните представители настояват Конституционният съд да прецени дали оспорените текстове и приложението към тях противоречат на основни принципи, заложени в Конституцията, сред които правовата държава, равенството пред закона, разделението на властите, политическият плурализъм и принципът на свободните избори.

Парламентарно представените формации представиха номинациите си за новия състав на ЦИК

Докладчик по делото е конституционният съдия Янаки Стоилов.

Казусът възникна след спор около начина, по който президентската институция е изчислила квотите на парламентарно представените политически сили при разпределението на местата в новия състав на ЦИК. От ПП и ДБ твърдят, че използваната методика е довела до неправилно разпределение на местата и е лишила коалицията от един мандат в изборната администрация.

Затова поискаха президентът да разпореди преразглеждане на изчисленията, но държавният глава не уважи това искане. След отказа обявиха, че ще потърси защита пред Конституционния съд, като настоява за съдебна проверка на законосъобразността и конституционността на спорните правила.

В позицията си депутатите посочват, че според тях оспорените текстове създават предпоставки за нарушаване на принципа на равнопоставеност между политическите сили и водят до изкривяване на представителството в един от най-важните изборни органи в страната.

Спорът около разпределението на местата в ЦИК не остана само между ПП-ДБ и президентската институция. От „Възраждане“ също изразиха несъгласие с начина на изчисляване на квотите и заявиха, че виждат основания за сезиране на Конституционния съд. От партията обявиха готовност да подкрепят искането на ПП-ДБ, ако бъде внесено в съда.

Парламентарно представените формации - на консултации при президента за новия състав на ЦИК

Именно подкрепата на допълнителни народни представители позволи събирането на необходимия брой подписи за образуване на конституционно производство. Според Конституцията право да сезират КС имат най-малко една пета от народните представители, което означава минимум 48 депутати. В случая са 49 - 21 от ДБ, 16 от ПП и 12 от „Възраждане“.

С образуването на делото Конституционният съд предстои да разгледа дали правилата, по които е формиран новият състав на Централната избирателна комисия, са съобразени с конституционните принципи и дали разпределението на местата между парламентарните сили е извършено по законосъобразен начин.

Редактор: Цветина Петкова