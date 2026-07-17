Компанията Trump Media & Technology Group, собственик на социалната мрежа Truth Social, ще предлага платен лицензиран достъп в реално време до публикациите на най-влиятелните профили в платформата, включително този на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде "Ройтерс".

Новата услуга, наречена Truth API, ще предоставя на банки, търговски компании и доставчици на финансова информация по-бърз достъп до публикациите на десетте най-влиятелни акаунта в платформата в сравнение със стандартните известия. Според компанията услугата е предназначена за организации, за които скоростта на получаване на информация е от съществено значение, включително фирми за алгоритмична търговия.

„Пазарите вече реагират на публикациите в Truth Social. С нарастването на популярността очакваме Truth API да се превърне в значителен и постоянен източник на приходи за компанията“, заяви временният главен изпълнителен директор на Trump Media & Technology Group Кевин Макгърн.

Услугата трябва да започне работа на 1 август. Компанията не съобщава цената на абонамента, нито с колко ще бъде съкратено времето за достъп до публикациите.

Тръмп изтри публикация, изобразяваща го като фигура, подобна на Иисус

Платформата се превръща във все по-важен източник на информация за финансовите пазари, тъй като публикациите на Тръмп често оказват непосредствено влияние върху движението на борсовите индекси и цените на активите.

Сред примерите е публикацията от 9 април 2025 г., с която Тръмп обяви 90-дневно отлагане на голяма част от новите американски мита. След нея основните индекси на Уолстрийт отчетоха рязко поскъпване.

„Доколкото ми е известно, единственият потребител в Truth Social“, чиито публикации влияят на пазара, е самият Тръмп“, коментира Марк Шпигел, управляващ съдружник в инвестиционната компания Stanphyl Capital Partners.

Според регулаторни документи тръстът Donald J. Trump Revocable Trust, който се управлява от децата на републиканеца, притежава около 114,75 милиона акции, или приблизително 41 процента от капитала на компанията майка на Truth Social.

Пускането на новата услуга предизвика критики. Сенаторът демократ Рон Уайдън заяви, че тя ще донесе финансова полза на семейството на Тръмп и ще облагодетелства големите участници на финансовите пазари. Робърт Френчман, партньор в адвокатската кантора „Дайнамис“, коментира, че макар подобен модел да поставя някои инвеститори в по-неизгодна позиция, технологичните платформи могат законно да предлагат различни нива на достъп до информация.

Новият продукт ще предлага денонощен поток от публикации и архив, обхващащ съдържание от 2022 г. насам. По данни на компанията вече има клиенти, заявили интерес към услугата преди официалното ѝ стартиране.

От медийната компания посочват, че в последните месеци редица фирми са извличали автоматизирано съдържание от платформата в нарушение на условията за ползване и заявяват, че ще предприемат мерки за ограничаване на подобни практики.

Редактор: Дарина Методиева