Изправен пред нарастваща негативна реакция, президентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда е премахнал спорна публикация в Truth Social, в която той е изобразен като фигура, подобна на Иисус Христос.

Генерираното от изкуствен интелект изображение, което показваше как Тръмп лекува болен мъж в болнично легло, предизвика ожесточена реакция от двете страни на американския политически спектър, включително от някои от най-ревностните поддръжници на Тръмп.

Trump is now attacking the Pope for speaking out against war while posting images of himself as a messianic figure.



This is not only offensive. It is deranged, egomaniacal behavior.



When will Republicans in Congress stop blindly following this dangerous and unhinged man? pic.twitter.com/vaMOl9XNcZ — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 13, 2026

Публикацията дойде само часове след като Тръмп публикува дълго съобщение, насочено срещу папа Лъв XIV. Светият отец е явен критик на военната операция на САЩ и Израел в Иран.

Белият дом пусна снимка на Тръмп като мускулест джедай

Тръмп призна, че е публикувал снимката, но каза на репортерите, че е помислил, че това е той, но като лекар, който помага на служители на Червения кръст.

REPORTER: Did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ?



PRESIDENT TRUMP: It wasn't a depiction. I did post it and I thought it was me as a doctor. And had to do with red cross as a red cross worker, which we support and only the fake news could come up with… pic.twitter.com/OAsfipPver — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 13, 2026

Вече изтритото изображение показваше Тръмп, облечен в бяла роба, със светеща ръка на челото на болен мъж, което според критиците е подобно на религиозни картини, изобразяващи Исус, лекуващ болните. Фонът на изображенията включваше Статуята на свободата, голямо развяващо се американско знаме, изтребители и орел, както и медицинска сестра, жена, която се моли, и войник в униформа.

„Предполага се, че като лекар трябва да правя хората по-добри. И аз наистина правя хората по-добри. Правя хората много по-добри", заяви Тръмп пред журналистите.

Критиките към изображението дойдоха бързо, включително от личности, смятани за близки до Тръмп и администрацията. „Това трябва да бъде изтрито незабавно“, написа Шон Фойхт, християнски активист, който работи по серия от събития, основани на вяра, за да отбележи 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ тази година. „Няма контекст, в който това е приемливо“, добави той. Райли Гейнс, виден консервативен активист, написа, че „Бог не бива да бъде подиграван“.

Друго изображение, което Тръмп публикува в социална си мрежа е на Trump Tower върху повърност, която много наподобява на лунната. Паралел може да бъде направен с мисията "Артемис II" и плановете на САЩ за Луната.

