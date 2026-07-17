Аржентина се класира за финала на Световното първенство по футбол, след като победи Англия с 2:1 в драматичен полуфинал. Тимът на Лионел Скалони изоставаше в резултата до 85-ата минута и изглеждаше на прага на отпадането, но с два гола, отбелязани в рамките на седем минути, успя да осъществи пълен обрат и да си осигури място в битката за титлата.

Още преди двубоя анализатори и фенове допускаха, че срещата може да бъде решена след изпълнение на дузпи. Аржентинците имат сериозен опит в подобни ситуации, като именно след наказателни удари триумфираха на Мондиал 2022 в Катар. Затова и английският вратар Джордан Пикфорд е бил подготвен за евентуална развръзка с наказателни удари.

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След последния съдийски сигнал на Исмаил Елфат играчите на Аржентина започнаха празненствата си на терена на стадиона в Атланта. Именно тогава те открили бутилка на Пикфорд, върху която бил залепен подробен списък с указания как английският страж трябва да реагира срещу всеки потенциален изпълнител на дузпа от аржентинския състав.

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От снимките, които бързо се разпространиха в социалните мрежи, става ясно, че английският национал е разполагал с индивидуален план за общо 23 футболисти на „албиселесте“. Срещу всеки играч били отбелязани предполагаемите му навици при изпълнение на наказателни удари и препоръчителната реакция на вратаря.

Сред най-интересните указания е това за Лионел Меси. Според бележките Пикфорд е трябвало първо да подскаже движение наляво, а след това да се хвърли надясно. За Енцо Фернандес препоръката била да остане в центъра на вратата, докато срещу Николас Гонсалес трябвало да изчака до последния момент и да реагира според удара. За Хулиан Алварес било предвидено хвърляне наляво, а за Лаутаро Мартинес - надясно.

В списъка фигурират още Родриго Де Пол, Алексис Мак Алистър, Леандро Паредес, Николас Отаменди, Джовани Ло Селсо, Николас Таляфико, Науел Молина и останалите футболисти от разширения състав на Аржентина. За някои от тях са посочени конкретни посоки за реакция, докато при други се препоръчва изчакване и адаптация според ситуацията.

Любопитната находка показа колко детайлно английският щаб е анализирал потенциалните изпълнители на дузпи в аржентинския тим. В крайна сметка обаче до наказателни удари не се стигна. Благодарение на късния обрат, Аржентина реши мача в редовното време и не остави възможност на Пикфорд да приложи на практика подготвения си „пищов“.

Редактор: Цветина Петкова