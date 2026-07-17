"Гърция възпрепятства приемането на 21-вия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, за да защити интересите на корабоплавателната компания Dynagas". Това заяви журналистът и кореспондент на ClubZ в Брюксел Момчил Инджов в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Компанията е собственост на гръцкия милиардер и корабособственик Георгиос Прокопиу. Причината за позицията на Атина е предложената забрана европейски компании да транспортират руски втечнен природен газ до трети страни. Dynagas разполага с 27 специализирани газови танкера. Част от плавателните съдове се оценяват на около 300 млн. долара всеки и според гръцката страна трудно могат да бъдат използвани по други маршрути.

По думите на Инджов Атина се опасява, че новите ограничения могат практически да обезсмислят използването на скъпите специализирани танкери.

Гърция е изразила резерви за 21-вия пакет санкции срещу Русия

Забраната за транспортиране на руски втечнен природен газ към държави извън ЕС е една от съществените части на подготвяния 21-ви санкционен пакет. Според Инджов гръцкото противопоставяне може да доведе до смекчаване на мярката или дори до пълното ѝ отпадане. Той подчерта, че преговорите между държавите членки се водят при закрити врата и подробности обикновено стават известни чрез публикации на влиятелни европейски медии.

Журналистът припомни, че европейските държави продължават да плащат милиарди евро за руски природен газ. „Продължаваме по една или друга форма да финансираме руската агресия“, коментира Инджов. Най-важният въпрос в новия пакет според журналиста е запазването на тавана върху цената на руския петрол.

Кореспондентът коментира и противоречията около българската позиция за Коалицията на желаещите“ и подкрепата за Украйна. По думите му в Брюксел има недоумение от поведението на българското правителство. Инджов обясни противоречивите сигнали с опита на управляващите едновременно да демонстрират проевропейска позиция пред партньорите в ЕС и да удовлетворят част от избирателите си, които имат евроскептични или антиевропейски нагласи.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева