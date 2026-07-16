Европейският съюз отложи до 23 юли преговорите по 21-вия пакет санкции срещу Русия, след като държавите членки не успяха да постигнат консенсус по част от предложените мерки. Сред спорните точки е идеята за ограничаване на транспорта на руски втечнен природен газ към трети държави.

Според информация на Financial Times, позоваваща се на дипломатически източници, Гърция е изразила резерви към предложението заради потенциалното му отражение върху дейността на корабната компания Dynagas. По време на обсъжданията в Брюксел гръцкият представител е предупредил, че подобна забрана може сериозно да засегне бизнеса на дружеството.

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Dynagas е сред водещите оператори в превоза на втечнен природен газ и разполага със специализирани кораби, използвани по маршрути, свързани с арктическите руски газови проекти. Част от флота включва ледоразбиващи танкери от клас Arc7, проектирани за работа в тежки климатични условия и в райони с целогодишно ледено покритие.

По данни на изданието компанията е извършила значителен обем превози на руски втечнен газ през последните месеци. Според анализи на специализирани пазарни платформи, голяма част от дейността на дружеството е обвързана именно с арктическите енергийни проекти на Русия.

Гръцката страна аргументира позицията си с факта, че специализираните кораби трудно могат да бъдат пренасочени към други търговски маршрути. Според дипломатически източници евентуалното въвеждане на забраната би могло да принуди оператора да се раздели с част от флота си или да търси нови пазари извън западните държави.

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Дискусиите по новия санкционен пакет продължават, като се очаква страните членки да потърсят компромисно решение преди следващото заседание на европейските представители. Към момента нито гръцкото правителство, нито Dynagas са коментирали публично информацията.

Редактор: Цветина Петкова