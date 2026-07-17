Филипините остро осъдиха китайския държавен вестник China Daily заради публикувано видео, генерирано с изкуствен интелект, в което филипинците са представени като маймуни. Манила определи съдържанието като расистко, унизително и недопустимо, а външното министерство настоя материалът незабавно да бъде премахнат.

Спорният клип е публикуван на 10 юли във Facebook страницата на китайското издание - дата, на която Филипините отбелязват десетата годишнина от знаковото арбитражно решение по спора за Южнокитайско море. С него международен трибунал отхвърли голяма част от териториалните претенции на Китай в региона - решение, което Пекин и до днес отказва да признае.

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Във видеото маймуна, облечена в традиционно филипинско облекло, е показана като марионетка, направлявана от ръце, символизиращи Съединените щати и Япония. След като е наречена „глупава“, тя вади лист с надпис „арбитражното решение за Южнокитайско море“, след което е хвърлена във водата и обстрелвана с водно оръдие от кораб.

Реакцията на Манила беше незабавна. Външното министерство заяви, че съдържанието преминава границите на допустимия политически спор и представлява груба форма на дехуманизация.

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„Филипините категорично отхвърлят неверните интерпретации на арбитражното решение и законната позиция на страната ни в Южнокитайско море. Но още по-категорично отхвърляме изобразяването на филипинците като маймуни. Това е дълбоко обидно, тревожно и напълно неприемливо“, се казва в позицията на ведомството.

От министерството подчертаха, че различията по политически и правни въпроси не могат да служат като оправдание за използването на расистки образи и пропагандни послания, които нямат място в публичния дебат между две държави.

Особено остър беше и министърът на отбраната Гилберто Теодоро. Той нарече видеото „жалка пропаганда“ и „позор за държава, която претендира за отговорно лидерство в региона“.

Според него публикацията е доказателство за неспособността на Китай да защити претенциите си чрез международното право, аргументи и факти. Вместо това, заяви Теодоро, Пекин прибягва до расизъм, сплашване и насаждане на омраза.

„Подигравката с арбитражното решение от 2016 г. и представянето на насилие срещу филипински граждани и военнослужещи разкриват моралния и интелектуален банкрут на китайската пропагандна машина“, заяви министърът.

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Той допълни, че подобни действия показват тревожна тенденция в поведението на китайските власти и управляващата Китайска комунистическа партия.

„Този нов акт на дехуманизация показва, че Китай не се държи като уверен и надежден партньор, а допълнително задълбочава недоверието в региона“, посочи Теодоро.

От външното министерство на Филипините предупредиха, че подобни публикации само изострят напрежението между двете страни и подкопават възможностите за конструктивен диалог. Манила настоява обидните материали да бъдат премахнати и призова китайските институции да се придържат към принципите на уважението, достойнството и достоверната информация в обществения дискурс. До момента нито China Daily, нито китайското посолство във Филипините са коментирали официално случая.

Инцидентът идва на фона на продължаващото напрежение между Пекин и Манила заради спорните територии в Южнокитайско море.

Редактор: Цветина Петкова