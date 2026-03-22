В социалните мрежи се разпространява фалшиво видео, за което се твърди, че има цензуриран симултанен превод на част от церемонията по връчване на „Оскарите”, излъчена по KINO NOVA в нощта срещу 16 март. Проверка на оригиналния запис на речта на Хавиер Бардем от ефира обаче показва, че видеото от социалните мрежи е манипулирано и аудиото в него изобщо не отразява реалния превод в ефир.

В кадрите с фалшив звук се чува, че актъорът казва: "Не на войната! Свободна политика!" Разпространителите му твърдят, че думата "политика" умишлено заменя "Палестина".

Сравнението с официалния запис от церемонията обаче показва пълно разминаване между автентичното съдържание и разпространяваната версия. В ефира на KINO NOVA е излъчен коректният превод на думите на Бардем: "Не на войната! Свободна Палестина!"

Най-вероятно клипът е манипулиран с помощта на изкуствен интелект. Такива технологии позволяват лесно създаване на фалшиво аудио съдържание, което звучи достоверно, но съдържа лъжа.

Случаят е пореден пример за това как дезинформацията бързо намира път в социалните мрежи и създава погрешни внушения. Специалисти съветват потребителите да проверяват всички източници на информация и да бъдат внимателни към видеа, които предизвикват остри реакции или съмнения.

Редактор: Мария Барабашка