11 министри, начело с премиера Румен Радев, са извикани на редовния парламентарен контрол днес. Министър-председателят трябва да отговори на питането на Христо Гаджев от ГЕРБ - СДС за получен на срещата на НАТО в Анкара протоколен персонално гравиран револвер и патрони за него.

Министърът на икономиката Александър Пулев е извикан, за да разясни финансовото състояние на Вазовските машиностроителни заводи и способността им да изплатят заплатите на служителите си.

7 министри отговарят на въпроси на парламентарен контрол днес

Най-много въпроси - 8, има към регионалния министър Иван Шишков. Той ще отговаря за разширението и реконструкцията на Софийския околовръстен път, за нанесен в кадастралната карта незаконен строеж в местността "Баба Алино", както и за контрола върху мантинелите по магистрала "Тракия".

Министърът на културата ще даде информация по теми като финансирането на Националния фонд "Култура" по проекта "Да бъдем себе си" и назначаването на нов изпълнителен директор на Националния дворец на културата.

В парламентарния контрол ще участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той ще отговаря на въпрос за организацията, отчитането и компенсирането на служебното време на военнослужещите.

Редактор: Никола Тунев