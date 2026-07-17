Снимка: БТА
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Сред извиканите в пленарна зала е и премиерът
11 министри, начело с премиера Румен Радев, са извикани на редовния парламентарен контрол днес. Министър-председателят трябва да отговори на питането на Христо Гаджев от ГЕРБ - СДС за получен на срещата на НАТО в Анкара протоколен персонално гравиран револвер и патрони за него.
Министърът на икономиката Александър Пулев е извикан, за да разясни финансовото състояние на Вазовските машиностроителни заводи и способността им да изплатят заплатите на служителите си.
7 министри отговарят на въпроси на парламентарен контрол днес
Най-много въпроси - 8, има към регионалния министър Иван Шишков. Той ще отговаря за разширението и реконструкцията на Софийския околовръстен път, за нанесен в кадастралната карта незаконен строеж в местността "Баба Алино", както и за контрола върху мантинелите по магистрала "Тракия".
Министърът на културата ще даде информация по теми като финансирането на Националния фонд "Култура" по проекта "Да бъдем себе си" и назначаването на нов изпълнителен директор на Националния дворец на културата.
В парламентарния контрол ще участва и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той ще отговаря на въпрос за организацията, отчитането и компенсирането на служебното време на военнослужещите.Редактор: Никола Тунев
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