Голям горски пожар, който бушува вече втори ден в Североизточна Испания, е унищожил над 12 000 хектара земя. Това заявиха регионалните власти, предупреждавайки за „много висок риск от разрастване“, предаде АФП.

Повече от 450 пожарникари, подкрепени от военни части, се борят с разрастващия се пожар близо до град Сарагоса в района на Арагон. Пет малки села са били евакуирани. През последните дни температурите в Арагон достигнаха до 40 градуса по Целзий.

Най-смъртоносните пожари в Европа през последното десетилетие

Испания все още се възстановява от друг голям пожар миналата седмица в южния регион Андалусия, при който загинаха 13 души – сред които седем британци и един американец – а бяха унищожени 7000 хектара. Това беше най-смъртоносният подобен инцидент в страната през последните години.

Учени предупреждават, че причинените от човешката дейност климатични промени увеличават продължителността, интензивността и честотата на екстремните горещини, създавайки по-благоприятни условия за разпространение на горски пожари.

Редактор: Дарина Методиева