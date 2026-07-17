Близо месец, след като разпространено видео с клиентка на такси предизвика обществено възмущение и намесата на прокуратурата, клипът отново е достъпен в TikTok и продължава да събира гледания.

Припомняме, че на 28 юни репортерът на NOVA Юлиян Стоянов разказа за случая. За броени дни шокиращите кадри, заснети без позволение, бяха гледани от близо милион души в социалните мрежи. На задната седалка на колата е 21-годишно момиче. След вечер навън тя пила алкохол и заспала в таксито. Телефонът ѝ бил изключен и нямала пари в брой. След като се събудила, шофьорът ѝ дал зарядно и тя успяла да плати курса. На следващата сутрин разбира, че видеото с нея вече е обиколило интернет.

Впоследствие Софийската районна прокуратура започна проверка по случая. Наблюдаващ прокурор я възложи на Дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП. Бяха снети показания от момичето и самия шофьор, а клипът - свален от интернет.

„Момичето ми каза, че иска този сериал най-после да приключи. Но той не спира. Видеото продължава да е там и да се разпространява“, коментира репортерът на NOVA Юлиян Стоянов.

По негови думи институциите са били уведомени, че видеото отново е достъпно, но към момента не е ясно какви допълнителни действия ще бъдат предприети. Едва тази седмица момичето и майка му са били извикани да дадат официални показания пред полицията.

Шофьорът на таксито - Петър Караиванов, който е активен в платформата TikTok, призна, че има практика често да снима своите клиенти, като профилът му съдържа около 200 подобни клипа. На въпрос защо е качил точно това видео, той отговори: „Защото така съм решил. Тази случка тя ще я запомни и ще знае друг път да не прави така”. Караиванов допълни, че е действал спонтанно и не съжалява за действията си.

Комисията за защита на личните данни също предприела мерки по случая, но процедурата се забавила поради липсата на необходимите данни за самоличността на таксиметровия шофьор. Според Юлиян Стоянов, още в седмицата след излъчването на първия материал, представители на КЗЛД са се свързали с него чрез юридическия екип на NOVA с молба да предостави информация, която би помогнала за идентифицирането на водача. Тъй като журналистът не разполагал с подобни лични данни, комисията не могла да придвижи процедурата. По думите му впоследствие бил подаден официален сигнал, като се очаква институциите да обменят необходимата информация помежду си, за да продължи проверката.

Стоянов изрази недоумение защо въпреки участието на няколко институции - прокуратурата, ГДБОП и Комисията за защита на личните данни, видеото продължава да бъде достъпно в TikTok. По думите му, ако дори след намесата на държавните органи клипът не е окончателно премахнат, това поставя въпроса доколко ефективни са механизмите за защита на личните данни и неприкосновеността на гражданите в интернет.

Междувременно самият шофьор продължава да публикува видеа в социалните мрежи и не показва признаци на разкаяние. В един от последните си клипове той атакува журналистическото отразяване на случая и твърди, че е бил представен едностранчиво.

Според действащото законодателство, ако бъде доказано извършено престъпление, наказанието може да бъде до две години лишаване от свобода, пробация или обществено порицание.

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