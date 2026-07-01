Софийската районна прокуратура започна проверка след публикуван в социалните мрежи видеоклип, заснет от таксиметров шофьор , на който се вижда 21-годишна клиентка в уязвимо състояние. Случаят, разказан първоначално в предаването „Събуди се”, предизвика широк обществен отзвук.

Държавното обвинение е възложило проверката на отдел „Киберсигурност” към ГДБОП, като изрично е разпоредено предприемането на незабавни действия за сваляне на разпространения видеоклип. „Резултатът от тази проверка може да бъде с оглед дали са налице данни за извършено престъпление, например на плоскостта за това има ли евентуално извършено хулиганство, или съответно преписката да бъде изпратена на съответния компетентен орган, който в случая е Комисия за защита на личните данни”, това коментира говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

Прокуратурата започва проверка на таксиметровия шофьор, разпространил клип с клиентка

Шофьорът на таксито Петър Караиванов, който е активен в платформата ТикТок, призна, че има практика често да снима своите клиенти, като профилът му съдържа около 200 подобни клипа. На въпрос защо е качил точно това видео, той отговори: „Защото така съм решил. С тая случка тя ще я запомни и ще знае да не прави друг път такива случки”. Караиванов допълни, че е действал спонтанно и не намира причина да съжалява за действията си.

От прокуратурата поясниха, че се извършва всестранна и обективна проверка на всички обстоятелства. Александра Стефанова отбеляза, че законът дава по-голяма защита на лица, които не са публично популярни. „В общия случай, когато говорим за хулигански действия по общия състав, то предвижда три вида наказания – лишаване от свобода до две години, пробация или обществено порицание”, уточни говорителят на прокуратурата. По думите ѝ, фактът, че момичето не е било в трезво състояние, би могъл да утежни санкцията, тъй като по този начин личното достойнство на лицето се поставя в изключително негативна светлина пред обществото.

От таксиметровия синдикат апелират за въвеждането на задължително видеонаблюдение във всеки таксиметров автомобил, придружено със съответния обозначителен знак, но достъп до записите да имат единствено определени институции. В конкретния случай шофьорът призна, че е сменил автомобила си преди два месеца и все още не е залепил задължителния по закон стикер, информиращ за заснемането, тъй като не е намерил откъде да го закупи.

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