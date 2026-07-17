Европейската инвестиционна банка одобри заем от 800 млн. евро за модернизацията на първи блок на румънската атомна електроцентрала „Черна вода”. Финансирането представлява значителна подкрепа за един от най-мащабните стратегически енергийни проекти в страната, съобщи в четвъртък държавният ядрен производител „Нуклеарелектрика”.

Общата стойност на модернизацията възлиза на около 1,9 млрд. евро. Предварителният етап на проекта вече беше финансиран чрез заем от 540 млн. евро, договорен през септември 2025 г. с банков синдикат, ръководен от „Джей Пи Морган СЕ”.

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Финансирането от ЕИБ е било одобрено от борда на банката на 15 юли. Преди подписването на кредитното споразумение обаче е необходимо и одобрение от акционерите на „Нуклеарелектрика”.

Целта на проекта е експлоатационният срок на първи блок да бъде удължен с още 30 години. Така съоръжението ще може да продължи да осигурява около 9% от електроенергията на Румъния в периода между 2030 и 2060 г.

Заемът от ЕИБ е част от по-широка стратегия за финансиране, която съчетава собствени средства на „Нуклеарелектрика” с кредити и гаранции от международни финансови институции, агенции за експортно кредитиране и търговски банки.

От компанията уточниха, че проектът се намира във втория етап от изпълнението си. Той включва получаване на необходимите разрешителни, възлагане на инженерни и строителни дейности, доставка на оборудване и осигуряване на останалото финансиране. Строителните работи започнаха през 2025 г. и продължават и през тази година.

Третият и последен етап е планиран за периода 2027-2030 г. Тогава първи блок ще бъде спрян за цялостна модернизация, включително за подмяна на тръбите под налягане на реактора.

Очаква се блокът да възобнови търговската си експлоатация през 2030 г. след приключване на изпитанията и процедурите по въвеждане в експлоатация.

Редактор: Мария Барабашка