Украйна е осигурила чрез споразумения с международни партньори 500 милиона долара за възстановяването на т.нар. нова защитна конструкция, която обгръща саркофага на четвърти реактор на бившата Чернобилска атомна електроцентрала. Това заяви първият вицепремиер и министър на енергетиката Денис Шмигал. Той обяви новината в публикация на енергийното министерство на Украйна във Facebook след разговори с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.

Шмигал уточни, че партньорите вече са осигурили 30 млн. евро за финансирането на подготвителната фаза на проекта.

„Норвегия, САЩ, Европейският съюз и още партньори вече обещаха да осигурят повече от половината от необходимата сума. Заедно с ЕБВР продължаваме да консолидираме международната подкрепа, така че пълномащабната възстановителна дейност да започне възможно най-скоро“, заяви вицепремиерът.

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По план същинският етап от възстановяването на новата защитна конструкция на саркофага на четвърти реактор трябва да започне преди 2028 г. и да приключи през 2030 г.

В началото на април Общото събрание на дарителите към фонда „Международна сметка за сътрудничество за Чернобил“, администриран от ЕБВР, одобри пренасочването на 30 млн. евро за изготвянето на инженерни проекти и закупуването на техника за възстановяването на новата защитна конструкция.

През февруари украинското правителство отдели 1,6 млрд. гривни от държавния бюджет за възстановяване на щетите, нанесени от руската атака срещу защитната конструкция.

На 14 февруари 2025 г. руски дрон с високоексплозивна бойна глава удари новия защитен слой на саркофага на извадения от експлоатация четвърти реактор на Чернобилската АЕЦ. В резултат от това, според експерти от МААЕ, конструкцията е загубила същинската си предпазна функция, въпреки че основните структурни компоненти и системите за наблюдение не са понесли трайни щети.

Редактор: Мария Барабашка