Руски дрон е ударил съоръжение за съхранение на отработено ядрено гориво в близост до изведената от експлоатация атомна електроцентрала „Чернобил“, съобщиха украински власти в неделя, като добавиха, че нивата на радиация на мястото остават стабилни.

В отделни изявления Генералният щаб на Киев и държавната атомна агенция съобщиха, че сградата за приемане на контейнери е била частично разрушена, но към момента на атаката там не е имало съхранявано отработено гориво.

Украйна: Руски дрон удари АЕЦ „Чернобил”, няма радиация

Последвалият пожар е бил потушен и не са съобщени случаи на ранени. Русия не е коментирала публично предполагаемата атака срещу съоръжението, което се намира на около 15 км от АЕЦ „Чернобил“ - мястото на най-тежката ядрена катастрофа в света. От Международната агенция за атомна енергия в Чернобил обявиха, че екипът ѝ скоро ще посети мястото на инцидента, за да провери последиците.