Снимка: Стопкадър, NOVA NEWS
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Бюджет, дефлация и инфлация - какво смятат експерти за финансите на страната
Доц. Щерьо Ножаров и Кузман Илиев очертаха рисковете пред страната, свързани с растящия дефицит, инфлацията и евентуалното влошаване на кредитния рейтинг
Правителството и идеолозите на финансовата рамка не възприемат ситуацията като притеснителна, защото „те смятат, че тези дефицити не са проблем, а са възможност“, това коментира икономистът Кузман Илиев, който заедно с доц. Щерьо Ножаров анализира в предаването „Челюсти“ по NOVA NEWS защо държавният бюджет е подложен на толкова критики.
Доц. Ножаров припомни, че обективното мнение винаги е на международните институции, като обърна внимание, че Съветът ЕКОФИН вече е задействал процедура по свръхдефицит за България. Според него рейтинговата агенция „Фич“ направо е показала жълт картон на новия бюджет, предупреждавайки, че дори държавата да изпълни препоръчаните мерки, „това няма да е достатъчно“. Експертът прогнозира, че заради неизпълнението на тези изисквания през септември вероятно ще се стигне до намаляване на перспективата по кредитния ни рейтинг.
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Той обърна внимание и на разходите по обслужване на дълга, които вече достигат 1 милиард и 100 милиона. За сравнение актуализацията на пенсиите по швейцарското правило тази година струва 500 милиона, което означава, че „ние може да увеличим пенсиите с лихвите, които плащаме в момента двойно“, изчисли доц. Ножаров.
Кузман Илиев също изрази силно притеснение от философията на управляващите за поемане на нови дългове. Той даде пример, че от 10 милиарда евро заем цели 3 милиарда отиват за оръжие, което по думите му на практика е „захранване на чужда икономика“ и не създава благосъстояние у нас.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
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