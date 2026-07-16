Правителството и идеолозите на финансовата рамка не възприемат ситуацията като притеснителна, защото „те смятат, че тези дефицити не са проблем, а са възможност“, това коментира икономистът Кузман Илиев, който заедно с доц. Щерьо Ножаров анализира в предаването „Челюсти“ по NOVA NEWS защо държавният бюджет е подложен на толкова критики.

Доц. Ножаров припомни, че обективното мнение винаги е на международните институции, като обърна внимание, че Съветът ЕКОФИН вече е задействал процедура по свръхдефицит за България. Според него рейтинговата агенция „Фич“ направо е показала жълт картон на новия бюджет, предупреждавайки, че дори държавата да изпълни препоръчаните мерки, „това няма да е достатъчно“. Експертът прогнозира, че заради неизпълнението на тези изисквания през септември вероятно ще се стигне до намаляване на перспективата по кредитния ни рейтинг.

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Той обърна внимание и на разходите по обслужване на дълга, които вече достигат 1 милиард и 100 милиона. За сравнение актуализацията на пенсиите по швейцарското правило тази година струва 500 милиона, което означава, че „ние може да увеличим пенсиите с лихвите, които плащаме в момента двойно“, изчисли доц. Ножаров.

Кузман Илиев също изрази силно притеснение от философията на управляващите за поемане на нови дългове. Той даде пример, че от 10 милиарда евро заем цели 3 милиарда отиват за оръжие, което по думите му на практика е „захранване на чужда икономика“ и не създава благосъстояние у нас.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка