Гръцката служба за гражданска защита обяви предупреждение за много висок риск от горски пожари, четвърта степен, за днес. Предупреждението обхваща област Атика, остров Крит, части от Централна Гърция, Пелопонес и Северноегейските острови, включително Лесбос, Хиос, Самос и Икария.

Властите призоваха регионалните и общинските служби да останат в състояние на повишена готовност, пише "Катимерини".

Опасност от възникване на пожари на остров Крит и някои острови в Егейско море

Противопожарната служба ще поддържа второто ниво на оперативна готовност, като ще засили въздушното наблюдение и патрулите на екипи на пожарната, полицията и армията. Пожарникарите в засегнатите райони ще бъдат в режим на частична готовност.

Остава в сила и планът за действия на Гражданска защита, който предвижда забрана за движение на превозни средства и достъп на посетители до гори и паркове. Гражданите са призовани да не палят огън на открито и незабавно да съобщават за възникнали пожари на телефон 199.

Редактор: Ивета Костадинова