За много голяма опасността от възникване на пожари днес на остров Крит и на някои от гръцките острови в Егейско море предупреждават от министерството на климатичната криза и гражданска защита на Гърция, предаде агенция АНА-МПА. Предупреждението е от най-висока степен - четвърта.

Пожари може да възникнат в някои райони на остров Крит, на островите Хиос, Самос, Иракия.

Сезонът на пожарите през тази година в Гърция започна по-рано. Гръцката държава се опита да предприеме превантивни мерки като увеличи броя на огнеборците, на пожарните коли и на самолетите. В борбата с огнената стихия, която всяка година настига Гърция, бяха включени и модерни технологии - дронове, термокамери, специализирани сателитни системи, които засичат огъня в момента на възникването му.

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От началото на годината за умишлени палежи или палежи по непредпазливост са арестувани над 150 души. Властите са наложили административни глоби в размер на 620 000 евро.

Гърция е сред държавите в Европа, които са сред най-застрашени от опустошителни пожари в летния сезон. Сухият климат, високите температури и силните ветрове са предпоставки за постоянното възникване на горски пожари, които често се разрастват до мащаби, които правят овладяването им изключително трудно.

Според данни на министерството на климатичната криза и гражданската защита ситуацията с пожарите през лятото на миналата година е била най-трудната за последните десетилетия. Пожари са унищожили над девет милиона декара площи.

Редактор: Цветина Петрова