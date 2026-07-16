Столичният бул. „Цар Освободител“ става пешеходен и ще бъде превърнат в пространство за разходки, срещи и градски живот всеки уикенд през август.

Инициативата „Лято на паветата“ е на Столична община и отваря едно от най-емблематичните места в София за жителите и гостите на града, като насърчава повече движение и по-пълноценно използване на обществените пространства.

„София има нужда от повече оживени градски пространства, в които хората да се срещат, да общуват и да прекарват време заедно. „Лято на паветата“ е покана да погледнем към сърцето на града по различен начин – не само като място, през което преминаваме, а като място, на което искаме да останем. Убеден съм, че когато дадем повече пространство на хората, градът става по-жив, по-красив и по-приветлив“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

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“Освобождаването” на жълтите павета от автомобили през почивните дни ще допринесе за опазването на културно-историческото наследство, както и за намаляване на шума и вредните емисии в сърцето на София.

Жълтите павета са един от най-разпознаваемите символи на София. Пространството около Българската академия на науките, Народния театър „Иван Вазов“, Царския дворец, Градската градина и площад „Княз Александър I“ е историческото сърце на столицата. През август то ще бъде пространство за хората – за разходки, срещи и нови преживявания в центъра на града.

Ограничението за автомобилното движение ще важи в участъка между ул. “Княз Александър І” и бул. “Васил Левски” и ще се прилага само през почивните дни – от 6:00 ч. в събота до 22:00 ч. в неделя. Запазва се преминаването през булеварда по ул. „Г. С. Раковски“ и при пл. „Народно събрание“. През останалото време движението по булеварда ще се осъществява по обичайния ред. Градският транспорт ще се движи без промени в обслужването, с изключение на нощния транспорт, който ще преминава по бул. Дондуков, а автомобилите ще бъдат насочвани към обходни маршрути.

Редактор: Цвета Лазаркова