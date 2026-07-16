Това доведе до спречкване между двамата играчи и техните съотборници

Звездата на националния отбор по футбол на Англия Джуд Белингам изглежда удря аржентинския национал Валентин Барко по тила след полуфинала между двете страни на Световното първенство в Северна Америка, показаха телевизионни повторения. Тимът на Аржентина се наложи с 2:1 над Англия и се класира за финала в неделя, когато ще се изправи срещу Испания.

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След края на мача Белингам стоеше до група аржентински футболисти, които празнуваха победата. Изведнъж той се приближи до тях и удари Барко, който беше в резервите за мача,  по тила. Моментът беше заснет от телевизионните камери и споделен в социалните мрежи.

Не е ясно дали Барко е казал нещо на Белингам, което да е предизвикало реакцията на английския национал, но това доведе до спречкване между двамата играчи и техните съотборници.

Джуд Белингам не говори за инцидента, когато се изправи пред журналистите след срещата, а само изрази разочарованието си от отпадането на Англия от битката за трофея.

Джуд Белингам

Снимка: gettyimages

Това е опустошително. Исках да бъда част от английския отбор, който най-накрая успява, който най-накрая пресича финалната линия. Да стоя тук и да казвам на феновете същите неща, които вероятно чуват от години, е наистина сърцераздирателно. Съжалявам“, заяви той.

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Кремена Младенова, БТА

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