В Кипър днес започна съдебното производство за смъртта на двете българчета - на 8 и 10 години - починали в автомобил. Първото заседание в британската база в Декелия се проведе чрез видеоконферентна връзка със съдия от Върховния съд на Великобритания.

30-годишният баща на двете починали момчета се яви днес пред британския съд, след като на 2 юли срещу него беше повдигнато обвинение в причиняване на смърт по непредпазливост и безотговорност.

Кипър ще поеме разходите за репатрирането на телата на двете загинали българчета

Искането на подсъдимия да му бъде разрешено да пътува за погребението на децата в България ще бъде разгледано след писмено внасяне на съответната молба от защитата. Съдът ще обяви решението си по нея на заседание на 30 юли, предаде БНР . Делото ще премине към следващия си етап по същество на заседание на 22 септември, на което от подсъдимия ще се изиска да отговори дали се признава за виновен или невинен по обвинението срещу него.

Припомняме, че двете българчета бяха открити мъртви на 28 юни, като се смята, че са се задушили в заключена паркирана кола, останали в нея най-малко три часа под изгарящото слънце. Те били без надзор, след като бащата и неговата приятелка отишли на работа. Разследването на полицията в британската база проучи показания, записи от камери в района, техническа експертиза на колата и допълнителни изследвания след аутопсиите.

Редактор: Дарина Методиева