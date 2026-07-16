Силно земетресение с магнитуд 5,9 бе регистрирано днес близо до град Те Анау на Южния остров на Нова Зеландия. Трусът разлюля сгради, а властите за кратко издадоха предупреждение за опасност от цунами, предаде "Ройтерс".

Земетресението е станало в 21:14 ч. местно време (12:14 ч. българско време), а епицентърът му е бил на около 40 километра северно от Те Анау, който е основен изходен пункт за туристите, посещаващи района Фиордленд, съобщи Националната агенция за управление при извънредни ситуации на Нова Зеландия.

⚠️ BREAKING: A strong 5.6 magnitude earthquake has struck the South Island of New Zealand



The deep tremor hit at a depth of 94 km at 09:14 GMT, centered roughly 85 km away from Queenstown, Otago.



Sismo - New Zealand - Queenstown - Otago#earthquake #earthquakeNz #newzealand… pic.twitter.com/GYk2bPMMR5 — sustainme.in®️ (@sustainme_in) July 16, 2026

За момента няма данни за ранени или за щети.

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Агенцията първоначално съобщи, магнитудът на земетресението е 6,3, след което го коригира на 5,9.

Въпреки че предупреждението за цунами беше отменено, Националната агенция заяви, че очаква крайбрежните райони да бъдат засегнати от „силни и необичайни течения и непредсказуеми вълни на брега“. Тя призова хората да излязат от водата, да напуснат плажовете и да стоят далеч от пристанища, яхтени пристани и реки.

Редактор: Цветина Петрова