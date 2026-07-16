Българският талант Никола Цолов продължава да впечатлява в първия си сезон във Формула 2, като вече постави нов рекорд сред дебютантите в шампионата.

След изминалите 14 старта пилотът на Campos Racing има на сметката си шест победи - постижение, което не е било достигано от нито един новобранец на този етап от сезона. Данните бяха публикувани от официалните канали на Формула 1 в социалните мрежи.

Триумф: Никола Цолов спечели първото състезание за сезона във Формула 2

F2's strongest-starting rookies! 💪



With six wins in 14 races, Nikola Tsolov surpasses Charles Leclerc and George Russell’s record for most F2 wins by a rookie at this stage of the season 🏆✨#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/6WQq06sx2N — Formula 2 (@Formula2) July 15, 2026

С успехите си Цолов изпреварва досегашния рекордьор Шарл Льоклер. Монегаскът, който по-късно се утвърди като една от звездите на Формула 1, е имал пет победи след първите 14 състезания в дебютната си кампания във Формула 2.

Трети в подреждането остава друг настоящ пилот от Формула 1 - Джордж Ръсел. Британецът е спечелил четири от първите си 14 старта в шампионата по време на своя дебютен сезон.

Рекордът е поредното доказателство за впечатляващото представяне на 18-годишния българин, който се утвърждава като един от най-обещаващите млади пилоти по пътя към Формула 1.

Редактор: Цветина Петкова