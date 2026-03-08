Никола Цолов триумфира в откриващото основно състезание за сезона във Формула 2 на пистата “Албърт Парк” в Мелбърн, съобщи Gong .

Състезанието започна с неочакван обрат - слаб старт на Дино Беганович позволи на Стенсхорн и Дън да поведат колоната, докато Цолов се придвижваше трети. Още във втората обиколка инцидент между лидерите предизвика излизане на колата за сигурност. При рестарта българинът бързо пое контрол и поведе колоната пред Бортолето и Беганович.

THE LION ROARS!! 🦁🇧🇬



NIKOLA TSOLOV WINS THE OPENING FEATURE RACE OF THE SEASON IN MELBOURNE!! 🏆#F2 #AusGP pic.twitter.com/mSp2clOc3Y — Formula 2 (@Formula2) March 8, 2026

Стратегическите смени на гуми през деветата обиколка утвърдиха позицията на Цолов, който излезе пред Камара, докато Беганович загуби време зад Ван Хьопен и Гьоте. Нико Вароне временно се озова на първо място заради различна стратегия, но Цолов бързо реагира при последния рестарт.

В 21-вата обиколка българинът атакува Вароне на третия завой и си върна лидерството, като до финала натрупа аванс от над две секунди пред Камара. Победата бе категорична и за Campos Racing.

Никола Цолов, започна сезона във Формула 2 с победа и не скри радостта си след успеха. „Вчера беше много лош ден за нас. Днес знаех, че имам по-добра възможност. Отново се изправих на крака“, каза българският пилот на Campos Racing .

Цолов отдаде успеха и на отбора си: „Кампос е моето семейство. Станахме шампиони във Формула 4 и спечелихме отборната титла във Формула 3. Искам да споделя всеки момент с Кампос и Ред Бул.“

На подиума заеха своите места още Габриел Камара и Ван Хьопен, а топ 10 допълниха Гьоте, Мията, Интрафувасак, Херта, Мини, Монтоя и Дюрксен. Това е първа победа във Формула 2 за българския пилот.

Редактор: Ралица Атанасова