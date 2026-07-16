Американските военни на възраст над 30 години ще минават задължително изследване на нивата на тестостерон веднъж годишно. Новата мярка беше обявена от министъра на отбраната Пийт Хегсет.



Военните с ниски стойности ще могат по собствено желание да започнат хормонална терапия. Според Хегсет целта е те да бъдат в най-добра физическа форма и да се предотвратят здравословни проблеми.

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Решението обаче предизвика критики от демократите. Те обвиниха Хегсет в двоен стандарт заради забраната транссексуални хора да служат в армията, въпреки че част от тях също разчитат на хормонална терапия.

"Всеки ден американските военни достигат пределите на физическите и психическите си възможности. Затова въвеждаме нова програма за изследване на недостиг на тестостерон. Всички на 30 и повече години ще бъдат тествани веднъж годишно, а по-младите ще могат да го направят по желание. При необходимост лечението ще бъде доброволно. Целта не е изкуствено повишаване на способностите, а запазване на силата, издръжливостта и здравето", заяви Хегсет.

Редактор: Цветина Петрова