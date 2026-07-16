Мярката беше обявена от Пийт Хегсет

Американските военни на възраст над 30 години ще минават задължително изследване на нивата на тестостерон веднъж годишно. Новата мярка беше обявена от министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Военните с ниски стойности ще могат по собствено желание да започнат хормонална терапия. Според Хегсет целта е те да бъдат в най-добра физическа форма и да се предотвратят здравословни проблеми.

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Решението обаче предизвика критики от демократите. Те обвиниха Хегсет в двоен стандарт заради забраната транссексуални хора да служат в армията, въпреки че част от тях също разчитат на хормонална терапия.

"Всеки ден американските военни достигат пределите на физическите и психическите си възможности. Затова въвеждаме нова програма за изследване на недостиг на тестостерон. Всички на 30 и повече години ще бъдат тествани веднъж годишно, а по-младите ще могат да го направят по желание. При необходимост лечението ще бъде доброволно. Целта не е изкуствено повишаване на способностите, а запазване на силата, издръжливостта и здравето", заяви Хегсет.

Редактор: Цветина Петрова

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