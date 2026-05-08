Откъсът, който президентът Доналд Тръмп прочете по време на излъчван на живо маратон за четене на Библията, е част от описанието на древно събитие, но носи силно значение в настоящия религиозен и политически климат, пише "Асошиейтед прес". Въпросният откъс отдавна е цитиран и популяризиран от хора, които вярват, че Америка е основана като християнска нация и трябва да бъде такава. Той е от 7 глава на 2 книга Летописи, част от еврейската част на Библията (Старият завет).

14-ият стих, който най-често се цитира, гласи: „И ако людете Ми, които се наричат с Моето име, се смирят и се помолят, и потърсят лицето Ми, и се отвърнат от нечестивите си пътища, тогава ще чуя от небето и ще простя греха им, и ще изцеля земята им".

Тръмп е сред стотиците, които се редуват да четат на глас цялата Библия в рамките на една седмица. Повечето от четенията се провеждат в Музея на Библията във Вашингтон, докато това на Тръмп беше чрез видео от Овалния кабинет.

Откъсът от Летописите от десетилетия е основна тема на ежегодните събития по случай Националния ден на молитвата, който се чества от средата на XX век, а от 80-те години е официално определен със закон да се отбелязва в първия четвъртък на май. Организаторите на маратона „Америка чете Библията“ поканиха Тръмп да чете именно от него. „Това е силно послание - фактът, че той избра да прочете точно този откъс“, каза Бъни Паундс, основател на организацията Christians Engaged, която стои зад проекта.

През годините въпросният текст е рецитиран на безброй митинги, богослужения и събития, често организирани около оспорваното убеждение, че Америка е създадена като християнска нация и трябва да се покае за греховете си и да се върне към Бога.

По време на щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г. от тълпа от хора, които подкрепят Тръмп, Коуи Грифин - основател на Cowboys for Trump - група поддръжници, които яздеха коне по време политическите събития, се позова на откъса от 2 книга Летописи, докато се молеше към тълпата чрез мегафон.

Стихът се развива в контекст, далеч от съвременна Америка – по време на управлението на цар Соломон в Древен Израел преди около 3000 години. Соломон ръководи освещаването на първия храм в Йерусалим и в дълга молитва той моли за божествена милост, ако бъдещо поколение съгреши и бъде наказано с военно или природно бедствие, а след това се покае. В ключовия пасаж Бог отговаря с обещание за възстановяване.

Но използването на този откъс в съвременен контекст има и своите критици. Той е „популярен стих сред християнските националисти от доста време“, казва Брайън Кайлър, баптистки пастор, президент и главен редактор на сайт за религия и политика. Той посочва, че употребата му е придобила "партизански и поляризиращ характер" и често върви ръка за ръка с насърчаването на идеята за християнска Америка в една все по-разнообразна страна.

„Този стих не се отнася за САЩ“, казва Кайлър, автор на „Библията според християнските националисти: използване на Писанието за политическа власт“. Това е „обещание, дадено на конкретен човек в конкретен момент. Не работи, ако се вади от контекста и се прилага към каквото пожелаете“.

Но мнозина са правили точно това както в последните години, така и през предходните десетилетия. Те твърдят, че Америка има божествено предопределена съдба, подобна на тази на древен Израел, или просто вярват, че всяка нация има задължение да следва Бог и да се покайва, когато е необходимо.

Президентът Дуайт Д. Айзенхауер полага клетва през 1953 г. с ръка върху Библия, отворена на откъса от 2 книга Летописи. Президентът Роналд Рейгън цитира същия откъс в прокламация, с която обявява Националния ден на молитвата през 1984 г. Лектор на Националния конгрес на Републиканската партия през 2024 г. също го цитира.

Националният ден на молитвата, макар официално да е неконфесионален, отдавна е особено популяризиран и подкрепян от евангелски християни. Четенето на откъса „Ако людете Ми“ е неизменна част от подобни събития.

Евангелистите - лоялен електорален блок за Републиканската партия от десетилетия, формират ключова част от подкрепата за Доналд Тръмп. Неговите митинги често съчетават християнски и национални символи и риторика, включително песни като „Бог да благослови САЩ“ и тениски с надписи като „Иисус е моят спасител, Тръмп е моят президент“.

Много други републикански политици също участват в четенето на Библията, заедно със знаменитости, пастори и други личности. А Тръмп не е единственият, който чете откъс със специално значение за своята длъжност или мисия. Майк Хъкаби, баптистки пастор и посланик на САЩ в Израел, чете откъс от книгата Битие, в който Бог казва, че ще благослови онези, които благославят Авраам. Този текст е популярен сред много евангелисти, които вярват, че имат библейски дълг да подкрепят Израел.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет възнамерявал да се позове на свещеното писание, докато говори за спасителната мисия на американския пилот на изтребител, блокиран в Иран, но всъщност е цитирал Куентин Тарантино, пеше Vairey.

В молитва, произнесена от Хегсет по време на богослужение в Пентагона, той прочел фалшив библейски стих от филма на Куентин Тарантино от 1994 г. „Криминале“. Това е преработената версия на Езекиил 25:17, която персонажът на Самюъл Л. Джаксън произнася тържествено във филма малко преди да застреля човек.

Хегсет каза на събралите се, че молитвата е била рецитирана от мисията за търсене и спасяване „Sandy 1“ в Иран. „Те я наричат ​​CSAR 25:17, което според мен е предназначено да отразява Езекиил 25:17“, каза той. CSAR идва от Combat Search and Rescue - бойното търсене и спасяване.

Призовавайки всички да се помолят с него, Хегсет прочете следното: „Пътят на сваления авиатор е обсаден от всички страни от несправедливостите на себичните и тиранията на злите хора. Благословен е онзи, който в името на другарството и дълга превежда изгубените през долината на мрака, защото той наистина е пазител на своя брат и намиращ изгубени деца. И ще стоваря велика мъст и яростен гняв върху онези, които се опитват да заловят и унищожат моя брат, и ще разбереш, че моята позивна е "Sandy 1", когато стоваря отмъщението си върху теб. Амин".

Това, което Хегсет прочете, е почти дума по дума речта на наемния убиец Джулс Уинфийлд във филма „Криминале“: „Пътят на праведния човек е обсаден от всички страни от несправедливостите на себичните и тиранията на злите хора. Благословен е онзи, който в името на милосърдието и добрата воля превежда слабите през долината на мрака, защото той наистина е пазител на своя брат и намиращ изгубени деца. И ще стоваря върху теб велика мъст и яростен гняв върху онези, които се опитват да отровят и унищожат моите братя. И ще разбереш, че моето име е Господ, когато стоваря отмъщението си върху теб.“

Разминаването в молитвата на Хегсет беше първо забелязан от блога за религия и политика A Public Witness.

За „Криминале“ Тарантино всъщност е взел фалшивия стих от японския филм за бойни изкуства от 1973 г. „Bodyguard Kiba“ (включително грешното приписване на Езекиил), като е заменил „Господ“ с „Чиба, телохранителят“.

Истинският пасаж от Езекиил 25:17 в Библията на крал Джеймс, който представлява декларация за божествено възмездие срещу филистимците, гласи следното: „И ще извърша голямо възмездие върху тях с яростни укори; и ще разберат, че Аз съм Господ, когато стоваря Моето отмъщение върху тях.“

По време на изказване на пресконференция Хегсет отново се позова на Библията и сравни журналистите с фарисеите - фигурите от Новия завет, които се противопоставяли на Исус, сочи Mediate. Хегсет обвини медиите в постоянен негативизъм относно атаката на Тръмп срещу Иран. Той каза: „Виждате ли, фарисеите, така наречените и самопровъзгласили се елити на своето време, те бяха там, за да станат свидетели, да записват всичко, да докладват. Но сърцата им бяха закоравели. Дори след като станаха свидетели буквално на чудо, това нямаше значение".

Хегсет, който беше бивш водещ на Fox News, беше избран от президента Доналд Тръмп да оглави Министерството на отбраната след като Тръмп спечели втори мандат. Той положи клетва на 25 януари 2025 г. като „29-ият министър на отбраната, преди името на ведомството да бъде променено на 5 септември 2025 г. на Министерство на войната на САЩ“, сочи биографията му от Пентагона.

Редактор: Цветина Петрова