Пийт Хегсет е роден на 6 юни 1980 г., Минеаполис, Минесота, САЩ. Той е министър на отбраната на САЩ в републиканската администрация на президента Доналд Тръмп. Хегсет беше избран на поста на 24 януари 2025 г. след гласуване с 50 срещу 50 гласа в Сената на САЩ, което изискваше вицепрезидентът на Джей Ди Ванс да даде решителния вот, довел до окончателен резултат 51 срещу 50. Хегсет положи клетва на 25 януари.

Преди да стане министър на отбраната, Хегсет е телевизионна личност, съводещ на Fox & Friends Weekend от 2017 до 2024 г. Докато е в шоуто, той става известен с консервативните си възгледи и е отявлен поддръжник на Тръмп. Хегсет е служил и в Националната гвардия на армията на САЩ .

►Образование и Национална гвардия

Хегсет израства в Минесота и през 1999 г. се записва в Принстънския университет . Там играе баскетбол, учи политика и става сътрудник на „Принстънските консерватори“ - консервативния вестник на университета. За известно време отговаря за статии, които, за както самия той пише „се стремят да защитават стълбовете на западната цивилизация срещу разсейването на многообразието“. Сред тези статии, които предизвикват противоречия в Принстън, е редакционна статия, в която той е съавтор, заявявайки, че „хомосексуалният начин на живот е ненормален и неморален“.

Снимка: Getty Images

През 2003 г. Хегсет завършва Принстънския университет и програмата за подготовка за резервни офицери на армията на университета. След това става член на Националната гвардия на Минесота, а по-късно се присъединява към Националната гвардия на армията, достигайки до звание майор. След служба в Гуантанамо, е командир на взвод в Ирак, а по-късно преподава тактики за борба с бунтовниците в Афганистан . Различните му военни отличия включват две бронзови звезди.

Кой е Джей Ди Ванс - вицепрезидент на САЩ? (СНИМКИ)

► Сенатската надпревара и Fox & Friends Weekend

През 2012 г. Хегсет се кандидатира за представител на Минесота в Сената на САЩ като републиканец , но се оттегли преди предварителните избори на партията. Две години по-късно той става сътрудник на Fox News , а през 2017 г. става съводещ на Fox & Friends Weekend . Хегсет често говори за подкрепата си за президента Тръмп. След като Тръмп губи президентските избори през 2020 г. , Хегсет популяризира неоснователното му твърдение за широко разпространени избирателни измами. През 2021 г. Хегсет е отстранен от групата на Националната гвардия, която е ангажирана със сигурността на Джо Байдън при встъпването му в длъжност като президент на САЩ.

Причината – информацията за татуировка на Хегсет на Йерусалимски кръст, за която той каза, че е просто християнски символ, но служители отбелязват, че тя се използва и от християнски националисти. Другите му татуировки включват думите Deus Vult (на латински: „Бог го желае“), което е боен вик по време на кръстоносните походи и по-късно е присвоено от белите расисти. Хегсет напуска Националната гвардия по-късно през 2021 г.

► Министър на отбраната

През 2024 г. Тръмп печели втори президентски мандат и избира Хегсет за свой кандидат за министър на отбраната. Постът изисква потвърждение от Сената. Изборът се оказа спорен - мнозина посочват липсата на опит в управлението на големи и сложни организации. Министерството на отбраната има около три милиона служители и е наричано най-голямата правителствена бюрокрация в света.

Снимка: Getty Images

Изслушването на Хегсет се провежда от Комисията по въоръжените сили на Сената през януари 2025 г. и на моменти е много оспорвано .

Демократите го разпитват за личния му живот, в който има няколко спорни момента и обвинения, някои от които Хегсет отрича.

„Не съм перфектен човек, но изкуплението е реално. Провалих се в неща в живота си и за щастие съм изкупен от моя господар и спасител Исус.“

Други теми са свързани с позицията му по отношение на жените в армията и участието им в бойните действия.

Републиканските членове на комисията до голяма степен изразяват подкрепа за номинацията му, а сенатор Ерик Шмит от Мисури заявява, че липсата на опит е предимство и заявявава, че Хегсет е „глътка свеж въздух“.

► Личен живот

Our future Secretary of Defense, Pete Hegseth, his wife, Jennifer and their beautiful family. pic.twitter.com/fSYDO5ZxNw — Doug Billings (@DougBillings) November 29, 2024

През 2004 г. Хегсет се жени за Мередит Шварц; двойката се развежда през 2009 г. На следващата година той се жени за Саманта Диринг и по-късно имат три деца. През 2017 г. Пийт Хегсет има дете с Дженифър Рауше, която също работи във Fox News. По-късно същата година той и Диринг се развеждат и Хегсет се жени за Рауше през 2019 г. По това време той става и доведен баща на трите деца на Рауше от предишен брак.

► Привърженик на екстремисткото крайнодясно християнство?

Пийт Хегсет има татуировки, които говорят, че е привърженик на екстремисткото крайнодясно християнство, пише The Guardian .

В поредица от подкасти Хегсет изглежда подкрепя теократичната и авторитарна доктрина за суверенитет на сферите – мироглед, произлизащ от екстремистките вярвания на християнския реконструкционизъм и възприет от църкви, свързани с крайнодесния пастор от Айдахо Дъглас Уилсън.

В интервютата Хегсет изразява съгласие с принципа на тази концепция, която предвижда подчинение на „гражданското управление“ на старозаветния закон, смъртно наказание за нарушения на този закон, като например хомосексуалността, и твърдо патриархални семейства и църкви.

Pete Hegseth hits back at accusations his tattoos are white supremacist symbols: ‘Anti-Christian bigotry’ https://t.co/fsvJFEgwDk pic.twitter.com/YUGIiBoN3O — New York Post (@nypost) November 16, 2024

Експерти по екстремизъм изразиха силна тревога още по време на номинацията на Хегсет за министър на отбраната. Те посочиха татуировките му , които включват няколко символа, широко възприети от християнските националисти, включително йерусалимски кръст на гърдите му, американско знаме с 13 звезди, частично затъмнено от щурмова пушка под рамото му, думите Deus Vult („Бог го желае“) и „кафир“ на арабски под десния си бицепс.

Trump’s Pentagon chief @PeteHegseth is enraging liberals over his new Arabic script tattoo, which is is a symbol of defiance against Islamic terrorists — a word widely recognized by military veterans who served in the Middle East. pic.twitter.com/nZf7ADTsUU — Fox News (@FoxNews) March 30, 2025

Според ислямския учен Абдула Ал Андалуси, фразата се използва в Корана, за да се обозначи някой, който е "неверник" или "отхвърля истинската вяра“, пише USA today . А фразата Deus Vult е приписвана като лозунг на Първия кръстоносен поход.

Йерусалимски кръст, който е изобразен на гърдите му, както споменахме, е свързан с Първия кръстоносен поход, когато се предполага, че е бил боен вик на християнските нашественици, пише New York post .

🇺🇸 DEFENSE SECRETARY PETE HEGSETH: When I was doing a series for Fox Nation I did an interview while getting tattooed by the only tattoo artist in Bethlehem.



I got Yehweh -- Jesus in Hebrew.



Also on my forearm I have a Benjamin Franklin, effectively, political cartoon from the… pic.twitter.com/dXB7SUiIUR — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 13, 2024

► Други татуировки:

♦ Chi - Ro: Придържайки се към склонността си към религиозна символика в татуировките си, Хегсет татуира и гръцките букви Chi и Ro на горната част на ръката си. Буквите са първите две от думата „Христос“ на гръцки, а монограмът е бил често срещан символ в ранното християнство.

♦ We the people - „Ние, хората": Друга тема в колекцията от татуировки на Хегсет е патриотизмът, свързан с САЩ и войната. На предмишницата му е изписано „Ние, народът“ - част от началния ред на Конституцията на САЩ. Над него е изписано и числото 1775 с римски цифри - годината, в която Джорджия се присъединява към останалите дванадесет британски колонии на Втория континентален конгрес. Символичният знак на почит е увенчан с 13 звезди около лакътя на Хегсет.

♦ Змия „Присъедини се или умри“: Татуировките на Хегсет от Американската революция включват и змията „Присъедини се или умри“, изрисувана на вътрешната страна на предмишницата му.

Рисунката е публикувана за първи път през 1754 г. в „Пенсилвания Газет“ на Бенджамин Франклин – и се говори, че самият баща основател всъщност е нарисувал изображението, което показва змия, разрязана на осем части.

По онова време поразителното изображение е имало за цел да убеди британското правителство да се присъедини към колониите в борбата срещу французите и коренното население на Америка. Две десетилетия по-късно змията е възродена като популярен символ на колониалната свобода.

♦ Американско знаме и AR-15: Горната част на ръката на Хегсет е украсена с актуалното американско знаме, а пушка AR-15 оформя долната част на ивиците.

В интервюто за Big Lead Хегсет казва, че оръжието е AR-15, което е носил по време на командировката си в Ирак.

♦ Нашивка на пехотния полк: Една от най-големите татуировки на Хегсет е нашивката на армейския му полк, 187-ми пехотен, на рамото му.

►Обвинения в сексуално насилие и агресивно поведение към бившата си съпруга?

♦ Въпреки че отрича обвинението, Хегсет е платил обезщетение от 50 000 долара на жена, която го обвинява през 2017 г. в сексуално посегателство върху нея. Според полицейски доклад той е взел мобилния ѝ телефон и е блокирал вратата на хотелска стая, в която са били, за да ѝ попречи да си тръгне. По време на изслушването за потвърждаване на кандидатурата си за министър на отбраната той отказа да отговаря на въпроси за инцидента, наричайки ги „анонимни клевети“.

♦ Сенатор Джак Рийд, най-високопоставеният демократ в комисията по въоръжените сили, потвърди, че сенаторите са получили клетвена декларация от бившата снаха на Хегсет, в която се твърди, че агресивното му поведение е накарало втората му съпруга да се страхува за безопасността си. Хегсет и бившата му съпруга, които се разведоха през 2018 г., отрекоха обвиненията.

♦ Според Рийд, в декларацията се очертават твърдения, че Хегсет редовно е пиел алкохол в прекомерни количества и е карал членовете на семейството си да се страхуват за безопасността си.

В показанията се посочва, че втората съпруга на Хегсет, Саманта Хегсет, се е уплашила толкова много, че е въвела „сигурна дума“ с приятели, за да им каже кога е в опасност, и веднъж се е скрила в килер, за да избяга от тогавашния си съпруг.

Снимка: Getty Images

► Обвинения и в прекомерна употреба на алкохол на работното място?

Миналата година „Ню Йоркър“ съобщи, че според информатор Хегсет е бил видян пиян на множество събития, организирани от неправителствената организация, която е ръководил, между 2013 и 2015 г. „Виждал съм го пиян толкова много пъти“, каза пред „Ню Йоркър“ един от хората, участвали в доклада. „Виждал съм как го отвеждат не няколко пъти, а многократно.“

В показанията се твърди също, че той редовно е пил до степен, че е припадал на семейни събирания, а веднъж се е наложило да бъде измъкнат от стриптийз клуб, докато е бил в униформа.

По време на изслушването за утвърждаването му, Хегсет призна, че „не е перфектен човек“. Той заяви пред сенаторите, че е спрял да пие.

► Хегсет за мястото на жените в армията и участието им в бойни действия

Позицията не Хегсет е, че жените не трябва да участват в бойни действия. Въпреки че се отказа от коментарите си, след като беше назначен от Тръмп, той заяви в последвали интервюта, че не вярва, че жените трябва да влизат в бойни роли.

„Директно казвам, че не трябва да имаме жени в бойни роли“, каза той в подкаста на Шон Райън през ноември. „Това не ни направи по-ефективни, не ни направи по-смъртоносни, това направи бойните действия по-сложни.“

Жените в комисията по въоръжените сили, включително сенаторката от Айова Джони Ернст, бивш командир на Националната гвардия на армията, изразиха загриженост относно коментарите му. Ернст въпреки това заяви, че ще го подкрепи.

Според сенато Джак Рийд, в получената от сенаторите декларация под клетва се твърди също, че Хегсет е казал, че „жените не трябва да гласуват или да работят“.

► Обвинения в лошо финансово управление на организация с нестопанска цел?

Според информация на „Ню Йоркър“ Хегсет е бил принуден да се оттегли от двете организации с нестопанска цел, които е ръководил - Veterans for Freedom и Concerned Veterans for America, поради твърдения за финансови злоупотреби, както и за сексуални посегателства и употреба на алкохол.

„Ню Йоркър“ получи имейл от информатор, в който се посочва подробно как Хегсет „се е отнасял към средствата на организацията, сякаш са лична сметка за разходи“.

Във Veterans for Freedom финансовото положение при Хегсет е било толкова лошо, че донорите се опитвали да измислят как да му отнемат контрола над организацията, пеше The Guardian.

„Гледах как управлява организацията - много лошо, губи доверието на донорите“, каза пред „Ню Йоркър“ Маргарет Хувър, бивш съветник на групата. „В крайна сметка организацията се разпадна и беше принудена да се слее с друга, която според отделни лица можеше да управлява и управлява средства от името на донорите по-отговорно, отколкото той.“

Редактор: Цветина Петрова