Доналд Тръмп вече официално е кандидатът на републиканците, който влиза в битката за президентския пост в САЩ. На Конгреса на партията в Милуоки в понеделник той представи и кандидата за негов заместник в Белия дом - сенатор Джей Ди Ванс.

Тръмп избра сенатор Джей Ди Ванс за свой вицепрезидент

Изборът на Тръмп показва, че той посочва Ванс като наследник и лидер на движението „Да направим Америка отново велика“.

Ванс направи впечатляващ завой в отношението си към Тръмп. През 2016 г. сенаторът беше част от "антиТръмп движението" в републиканската партия и дори сравняваше кандидатът за президент с Хитлер.

Същата година мемоарите на Ванс „Hillbilly Elegy“ станаха изключително популярни. В тях той разказва личната си история на фона на борбите в Апалачите и Ръждивия пояс в САЩ. Ключово послание в книгата на Ванс е, че само със собствената си воля американците в икономически и социално изоставащите региони може да подобрят живота си, предава CBS.

Hillbilly Elegy was a good book. (Don’t know about the movie.) Any opportunistic trashing of it now is just cope. pic.twitter.com/6IlTJKXxyW — yuga.eth 🛡 (@yugacohler) July 16, 2024

Когато Тръмп спечели изборите за президент на САЩ, книгата на Ванс се превърна в своеобразна библия, с която обществото трябваше да разбере по-добре хората, гласували за милиардера. Тя показа как магнат на недвижими имоти от Ню Йорк може да се хареса на борещите се американци от Ръждивия пояс.

„Книгата на Джей Ди се превърна в бестселър, тъй като защитава трудолюбивите мъже и жени в нашата страна“, написа Тръмп в Truth Social, когато обяви Ванс за свой кандидат за заместник, пише CBS. „Джей Ди има много успешна бизнес кариера в областта на технологиите и финансите, и сега, по време на кампанията, ще бъде силно фокусиран върху хората, за които се е борил толкова много - американските работници и фермери в Пенсилвания, Мичиган, Уисконсин, Охайо, Минесота и т.н.", каза още Тръмп.

Книгата на Ванс е и екранизирана. Филмът „Хилбили елегия“ е режисиран от Рон Хауърд ("Красив ум“, „Шифърът на Леонардо“, „Аполо 13“) и е с участието на Глен Клоуз, Ейми Адамс, а в ролята на Джей Ди влиза Габриел Басо.

If you’re wondering who Trump just picked as his VP, there is a movie on Netflix called Hillbilly Elegy. It’s based on JD Vance’s life and upbringing. pic.twitter.com/CzNG4cxflq — Majestic Memes (@Majestic_Memes_) July 15, 2024

Роден като Джеймс Доналд Бауман през август 1984 г. в Мидълтаун, Охайо, Ванс е на 6 години, когато биологичният му баща го дава за осиновяване на втория му баща. Името му се променя от Джеймс Доналд Боуман на Джеймс Дейвид Ванс. Детството му е бурно. Баща му не само напуска семейството, но и майка му се бори с пристрастяването към наркотици и алкохол, което Ванс документира в книгата си.

Джей Ди Ванс израства при баба си и дядо си. Според биографията, неговата баба оказва голямо влияние върху живота му. След като завършва гимназия, той се записва в морската пехота на САЩ.

Ванс завършва право в Йейл през 2013 г. Там среща и съпругата си Уша Чилукури, с която сключва брак през 2014 г. Тя е съдия и работи при главния съдия на Върховния съд Джон Робъртс, както и на съдията от Върховния съд Брет Кавано. Ванс и Чилукури, която е индийско-американски произход, имат три деца.

Usha Chilukuri Vance, an accomplished attorney and the wife of U.S. Senator and former President Donald Trump's vice presidential candidate, J.D. Vance, has a family background rooted in the Kamma community, a forward caste in the Indian caste system.



Most Asked Question 🌟🌟🌟 pic.twitter.com/wOqJeQQZsy — M360 News (@M360News) July 16, 2024

Джей Ди Ванс спечели изборите за Сената на САЩ през 2022 г.

Ванс също е тясно свързан с политическата идеология на бившия президент. Те имат сходни възгледи за търговията, имиграцията и външната политика, посочват от Би Би Си. Изборът на Джей Ди Ванс е още едно доказателство, че Тръмп е удвоил тръпмизма.

В понеделник Джо Байдън каза пред репортери, че не вижда никаква разлика между Ванс и бившия президент. „Той е клонинг на Тръмп", така нарече той сенатора по отношение на позициите му с Тръмп им по различните теми.

Репортер: Ясен Дараков