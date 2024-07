Доналд Тръмп избра сенатора от Охайо Джей Ди Ванс за свой вицепрезидент. Това обяви бившият президент на САЩ в социалните медии.

След стрелбата по Тръмп: Републиканците се събират на конгрес в Милуоки (ОБЗОР)

Donald Trump tapped JD Vance as his running mate, elevating to the Republican presidential ticket a venture capitalist-turned-senator whose embrace of populist politics garnered national attention https://t.co/9nSJDzh1ZZ

Тръмп е избрал своя вицепрезидент, според републикански източник, запознат с решението. По-рано двама кандидати, които бяха в краткия списък - сенатор Марко Рубио и губернатор Дъг Бъргум, бяха зачеркнати като възможни, посочиха източници на Си Ен Ен.

В Сената Ванс е открит поддръжник на Тръмп и често гласува в подкрепа на интересите на бившия президент. Той се противопостави на законопроекта за помощта за Украйна по-рано тази година, приемайки критиките на Тръмп за предоставяне на повече помощ. Близък е и на Тръмп младши.

Former President Donald Trump has chosen Sen. JD Vance, R-Ohio, as his vice presidential running mate, taking a once-strident critic and elevating him as the leading heir to his political legacy. https://t.co/KyfcupguN1