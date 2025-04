Почина звездата от "Жега" и "Топ Гън" Вал Килмър.Той беше на 65-годишна възраст, съобщава The New York Times. Новината съобщи дъщеря му Мерседес Килмър. По думите ѝ актьорът е издъхнал в Лос Анджелис от усложнения от пневмония.

Килмър се оттегли от активна актьорска дейност, след като беше диагностициран с рак на гърлото през 2014 година.

Val Kilmer, who played Bruce Wayne in “Batman Forever,” channeled as Jim Morrison in Oliver Stone‘s “The Doors” and starred in several other 1980s favorites, has died. He was 65. https://t.co/iTfHQcI19v pic.twitter.com/Bt38dbqDxI — Variety (@Variety) April 2, 2025

Той е известен с ролята си на Айсмен в култовата първа част на филма "Топ Гън" от 1986 година. Превъплъщавал се е в образа на Брус Уейн в поредицата "Батман". Други запомнящи се негови роли са в лентите The Doors (1991 г.), „Светецът" и „Истински романс".

Животът и актьорските превъплъщения на Вал Килмър

Вал Килмър е роден в Лос Анджелис, Килмър израства в Чатсуърт и учи в Hollywood Professional School, преди да постъпи в престижното училище „Джулиард”. Дебютира в театъра с The Slab Boys, заедно със Шон Пен и Кевин Бейкън. Първата му телевизионна роля е в One Too Many, в която си партнира с Мишел Пфайфър.

През 2021 г. излезе документалният филм Val, посветен на живота на актьора Вал Килмър. В него синът му озвучава актьора, а лентата използва стотици часове видеоматериали, заснети от самия Килмър през годините. Филмът предлага откровен поглед към снимачните площадки, на които е работил, и разкрива дълбоката му артистична натура.

Килмър пое ролята на Батман в "Батман завинаги" (1995) на Джоел Шумахер, заменяйки Майкъл Кийтън. Изпълнението му получи смесени отзиви и за продължението Батман и Робин (1997) бе заменен от Джордж Клуни.

Bat Man Actor Val Kilmer has died at age 65 pic.twitter.com/C17Df7i0FC — Cine & Tech (@rewindandreboot) April 2, 2025

След като отказва роля в Аутсайдерите на Франсис Форд Копола, Килмър прави пробив с главната роля в пародийния шпионски филм Top Secret! (1984), в който не само играе рок звезда, но и сам изпълнява песните. След това се превъплъщава в блестящ студент в научнофантастичната комедия Real Genius (1985), а година по-късно се превръща в световна звезда, партнирайки си с Том Круз в "Топ Гън".

The legendary actor VAL KILMER known for his roles as



THE ICEMAN in top gun

The assassin in Heat

Bat man and many more has just passed.



Thank you VAL for all you did for the world and the arts , you shalla always be remembered.#longlivetheiceman pic.twitter.com/ULc4pNYvOj — Sly de moya (@Slydemoya) April 2, 2025

На снимачната площадка на „Уилоу" (1988) се запознава с актрисата Джоан Уоли, която по-късно става негова съпруга. Двамата отново си партнират във филма Kill Me Again (1989).

Една от най-запомнящите се роли на Килмър е в The Doors (1991) на Оливър Стоун, където пресъздава образа на Джим Морисън. В подготовката си за ролята актьорът учи текстовете на всички песни на Морисън и почти година носи дрехи, наподобяващи стила му.

RIP Val KILMER 1959-2025



Footage from Oliver Stone’s electrifying docudrama THE DOORS. pic.twitter.com/1OHdVfDw5E — La femme merveilleuse invisible (@larwoolf) April 2, 2025

След „Батман завинаги” Килмър участва в „Островът на д-р Моро”, продукция, известна с хаотичния си снимачен процес. Той влиза в конфликт както с главната звезда Марлон Брандо, така и с режисьора Джон Франкенхаймър. Ситуацията се влошава още повече, когато Брандо отказва да се явява на снимачната площадка. В документалния филм Val е показана напрегнатата атмосфера на снимачната площадка.

През 90-те Килмър участва в Thunderheart на Майкъл Аптед, The Real McCoy и има запомняща се роля в „Истински романс” (1993). Образът му на саркастичния Док Холидей в „Тумбстоун” (1993) остава сред най-обичаните му изпълнения.

VAL KILMER 💔 RIP

He was only 65 yo. He survived Throat cancer but Pneumonia took him ? Seems odd. 🤔 pic.twitter.com/ZapjMqIh1N — Jules 🥀🇺🇸🌹 (@Fancyzoomer) April 2, 2025

През 1995 г. си партнира с Ал Пачино и Робърт де Ниро в „Жега”.

Robert De Niro, Danny Trejo, Val Kilmer and some of the cast of HEAT (1995) photo taken by Al Pacino pic.twitter.com/Na4RoaCSH1 — Emir Han (@RealEmirHan) March 22, 2025

По-късно играе в „Призрака и мрака” и „Светецът”, като заради втората продукция отказва участие в „Батман и Робин”. По думите му решението му се дължи на конфликт в графика, но според режисьора Шумахер трудният му характер също изиграва роля.

След средата на 90-те студийните роли за Килмър намаляват, отчасти заради репутацията му на труден за работа актьор. Започва да се появява предимно в независими продукции и второстепенни роли, включително в „Александър” (2004) на Стоун.

Освен в игралното кино, Килмър се изявява и като гласов актьор в анимации като „Принцът на Египет”.

През 2005 г. играе в „Целувки с неочакван край” с Робърт Дауни Джуниър, а по-късно в „Дежа Вю” с Дензъл Уошингтън и „Лошият лейтенант” (2009).

През 2012 г. получава номинация за „Грами“ в категорията за най-добро говоримо слово с аудиопродукцията Zorro.

Актьорът е голям почитател на Марк Твен. Той влиза в образа на прочутия писател два пъти на екран и в една театрална постановка.

Килмър живее дълги години в ранчо в Ню Мексико, където освен че се занимава с живопис, организира театрални програми за ученици.

Разведен с Джоан Уоли през 1996 г., той оставя след себе си две деца – дъщеря Мерцедес и син Джак.

