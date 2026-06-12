Само на 10 години Макс Александър вече има постижение, за което много модни дизайнери мечтаят цял живот – собствено ревю на Седмицата на модата в Париж. Младият талант е вписан и в Рекордите на Гинес като най-младия дизайнер, представял колекция на моден подиум.

Историята му започва, когато е едва на четири години. Тогава казва на родителите си, че иска да стане шивач. Макс споделя, че не е следял модните тенденции и не е мечтал да бъде дизайнер, но още от ранна възраст започнал да създава свои модели.

През март тази година момчето представи в Париж колекция от 15 рокли, изработени от рециклирани материали. Той определя преживяването като незабравимо и признава, че аплодисментите на публиката са били най-вълнуващият момент от ревюто. Творчеството на Макс се отличава с нестандартен подход. Той използва най-различни материали – от чували за кафе до предмети от ежедневието. По думите му именно неограничените възможности за творчество го вдъхновяват най-много.

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Освен с дизайна, младият талант е ангажиран и с кауза, свързана с опазването на околната среда. Той насочва вниманието към вредите от т.нар. бърза мода и прекомерното потребление на дрехи. „Надявам се повече хора да осъзнаят, че не само пластмасата, но и бързата мода замърсява планетата. Хората трябва да купуват дрехи, които ще носят дълго време, а не само за седмица или две“, каза Макс.

Въпреки международния успех, ежедневието му остава като това на повечето деца на неговата възраст. Между модните ревюта и творческите проекти той продължава да посещава училище. А към всички деца, които имат големи мечти, Макс отправя вдъхновяващ съвет: „Мечтайте смело, дори когато сте малки. Годините нямат значение, ако можете да мечтаете мащабно“.

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Редактор: Дарина Методиева