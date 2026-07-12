-
Бебе панда отпразнува първия си рожден ден в Китай (ВИДЕО)
-
"Дотам и обратно": Най-високият водопад в България - Полет над Дяволско пръскало в резерват "Северен Джендем"
-
От Монголия до Пловдив: Нани дойде да учи как се прави вино и бира, а си тръгва с любов към България
-
Да ти плащат за дегустация на шоколад: Най-сладката работа срещу 60 хиляди евро годишно
-
Къде и как се отглежда най-ароматният чесън в България
-
Роналдо vs Меси: Съперничеството, което пренаписа историята на футбола
Певицата с нов албум след близо 2 години прекъсване
След близо 2 години прекъсване, певицата Прея преминава през някои от най-личните си равносметки с музиката в новия си албум – „Лава”.
„Най-после се намерих”, признава Прея в предаването „На фокус”.
В албума има 13 парчета, 10 от които абсолютно нови. Признава, че всички песни са дълбоко лични за нея.
Редактор: Ина Григорова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни