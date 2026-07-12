След близо 2 години прекъсване, певицата Прея преминава през някои от най-личните си равносметки с музиката в новия си албум – „Лава”.

„Най-после се намерих”, признава Прея в предаването „На фокус”.

В албума има 13 парчета, 10 от които абсолютно нови. Признава, че всички песни са дълбоко лични за нея.

Редактор: Ина Григорова