Медицински хеликоптер транспортира тази вечер мъж с травма на главата от Смолян до „Пирогов“ в София, предаде кореспондентът на БТА в Смолян Елена Павлова.

Пациентът е приет в спешното отделение в късния следобед след падане. При прегледа е установен хематом на главата. След оценка на състоянието му е взето решение за транспортиране по въздух до столичната болница, съобщи пред агенцията д-р Васил Гривнев – началник на спешното отделение към Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ - Смолян.

Поради проливния дъжд и гръмотевичната буря излитането на медицинския хеликоптер се забави и той излетя към София около 19:30 часа.

Пациентът е насочен към Клиниката по неврохирургия след консултация с доц. Николай Велинов.

Това е поредна мисия на въздушната спешна помощ от Смолян. От април тази година медицинските хеликоптери кацат на новоизградената хеликоптерна площадка към МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“, която позволява по-бързо транспортиране на пациенти в критично състояние до специализирани лечебни заведения.

Редактор: Ина Григорова