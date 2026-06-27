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Особената женственост - едновременно ранима и силна
Дара Екимова изпраща изключително важна лична седмица - отпразнува рождения си ден и официално представи новия си албум „Сетива”.
„Заливаха ме със съобщения. Беше много вълнуващо. Много съм щастлива, че имам нещо да дам, не само да получавам”, казва Дара.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
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