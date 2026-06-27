Дара Екимова изпраща изключително важна лична седмица - отпразнува рождения си ден и официално представи новия си албум „Сетива”.

„Заливаха ме със съобщения. Беше много вълнуващо. Много съм щастлива, че имам нещо да дам, не само да получавам”, казва Дара.

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Редактор: Ина Григорова