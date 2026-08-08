Рекордно ниското ниво на Дунав край Видин разкри необичайни плажове, които вече привличат десетки хора.

Лили и трите ѝ деца слагат кърпите на мекия пясък и разпъват чадъра край видинския бряг на Дунав. В най-горещите дни все повече видинчани търсят спасение от жегата на пясъчния плаж край "Дунав мост 2". Ирена Парашкевова разказва, че мястото е чисто и приятно.

Само преди няколко седмици, за да стигнат до плажа, хората е трябвало да преминават през реката. Днес водата е няма.

Инж. Иван Иванов: Ниските нива на Дунав са последица от климатичните промени, такива явления ще зачестяват

Светли, Ели и Нори идват са за първи път на този плаж. Досега само били чували, че до него се стига, газейки през реката. Иван идва на плажа за трети път, този път заедно с майка си. Забелязва, че през последните дни във водата има повече водорасли. Мариана Иванова пък споделя, че водата е мръсна и повече няма да посещава мястото.

Въпреки различните мнения за качеството на водата, за мнозина усещането остава като на морски плаж - с топла вода, широк пясък и летни емоции.

Ивън Попов споделя: „Като на морето е, водата е топла, но не е безопасно да се влиза". Лили допълва: „Видинчани си ползват Дунава по предназначение и отпускарски".

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