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Председателят на Българската асоциация по водите призова инвестициите в сектора да бъдат насочвани по ясна стратегия, а не „на парче“
Исторически ниските нива на река Дунав са пряко следствие от климатичните промени и подобни екстремни явления ще стават все по-чести. Това заяви в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS председателят на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов. По думите му България засега не е сред най-тежко засегнатите държави, но тенденцията е тревожна.
„Ефектът е следствие от климатичните промени. При нас ниските нива все още не са толкова критични, колкото в средното течение на Дунав - в Австрия, Германия и Словакия. Очаква се подобни екстремни ситуации - както с много ниски водни количества, така и с наводнения - да се случват все по-често“, предупреди Иванов.
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Според него страната ни разполага с необходимия експертен капацитет и участва активно в международните организации, които следят състоянието на Дунав, но при екстремни ситуации решенията невинаги могат да бъдат взети бързо. Затова е необходимо да се работи превантивно чрез цифрови модели и съвременни технологии, които да прогнозират подобни кризи.
Иванов беше категоричен, че България не страда от недостиг на водни ресурси, а от неефективното им управление. „Имаме достатъчно вода в сравнение с много други държави, но я разхищаваме. Големите загуби във водоснабдителните системи показват, че не управляваме този ресурс качествено“, каза той.
По думите му състоянието на голяма част от водната инфраструктура е незадоволително. Много язовири не се поддържат достатъчно добре, а водопроводната и напоителната мрежи са силно амортизирани. Това води до огромни загуби, като на места до потребителите достигат едва между 20 и 40% от подадените водни количества.
Председателят на Българската асоциация по водите призова инвестициите в сектора да бъдат насочвани по ясна национална стратегия, а не „на парче“. „Средства има, но трябва да бъдат вложени там, където ефектът ще е най-голям. Решенията трябва да се основават на експертни оценки, а не на политически съображения“, подчерта Иванов.
Той коментира и качеството на питейната вода, като отбеляза, че въпреки усилията на ВиК операторите, в някои населени места проблемите продължават с години. Според него не бива да се допуска компромис с качеството на водата, тъй като това вече е въпрос не само на услуга, а и на общественото здраве.
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Освен това Иванов предупреди, че рискът от водна криза не е ограничен до определени региони. Макар анализите да сочат като по-уязвими райони Кърджалийско и Добруджа, опитът с Перник и Плевен показва, че засушаването може да засегне всяка част на страната.
„Трябва да свикнем да живеем в условията на климатичните промени и да използваме водните си ресурси много по-разумно. Не можем да разчитаме, че природата винаги ще бъде благосклонна към нас“, заключи председателят на Българската асоциация по водите.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петкова
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