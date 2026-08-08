Дългият горещ цикъл продължава и през почивните дни. В топлите часове в събота термометрите ще се движат между 32 и 37-38 градуса с усещане за уморителна жега и задух. Следобед и привечер обаче, облачността ще се увеличи с кратки и локални летни дъждове. В Северна и Източна България ще има условия и за гръмотевични процеси, с които често пада и градушка.

Неделният ден ще е с 2-3 градуса по-хладен, но отново усещането ще е за горещо време. Дневните максимални температури ще са от 29 до 34 градуса. Ще е преобладаващо слънчево. Преди обяд може да превали в Дунавската равнина, следобед - на повече места в южната половина на страната, с гръмотевици. Явленията отново ще се развиват локално, с доста ограничен обхват.

С напредването на август предстоящата седмица ще е слънчева. В понеделник в планините се очакват временни увеличения на облаците с кратък, летен дъжд. Към средата на периода ранните прогнози също допускат кратки превалявания. Дневните температури ще останат високи - в дните с по-съществена облачност между 30 и 35 градуса, в слънчевите дни - до 37-38.