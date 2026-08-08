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Ще има условия за летни бури през почивните дни
Дългият горещ цикъл продължава и през почивните дни. В топлите часове в събота термометрите ще се движат между 32 и 37-38 градуса с усещане за уморителна жега и задух. Следобед и привечер обаче, облачността ще се увеличи с кратки и локални летни дъждове. В Северна и Източна България ще има условия и за гръмотевични процеси, с които често пада и градушка.
Неделният ден ще е с 2-3 градуса по-хладен, но отново усещането ще е за горещо време. Дневните максимални температури ще са от 29 до 34 градуса. Ще е преобладаващо слънчево. Преди обяд може да превали в Дунавската равнина, следобед - на повече места в южната половина на страната, с гръмотевици. Явленията отново ще се развиват локално, с доста ограничен обхват.
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