Първата пълна седмица на август ще завърши с горещо време, макар и най-тежките горещини леко да отстъпят. Преди обяд в събота ще е слънчево и почти безоблачно. В своята кулминация температурите ще се движат между 32 и 38 градуса. От НИМХ са обявили оранжев код за равнинната част от страната и жълт - в останалата.

През втората половина на денонощието ще се оформят кратки летни дъждове, в северната половина на страната и най-вече в крайния Североизток ще има условия за по-интензивна гръмотевична активност с риск от градушка.

Горещините продължават, но идва кратко захлаждане с валежи и гръмотевици

В ранните часове в неделя по-съществена облачност с възможен дъжд се очаква в Северозападна и Централна Северна България. Следобед локални валежи ще има в Югозападните райони и край морето. Дневни температури – между 31 и 36 градуса.

Предстоящата седмица също ще е слънчева и гореща. Дневните температури ще се запазят между 31 и 36-37 градуса. Ранните прогнози допускат към четвъртък по-съществени временни увеличения на облачността с локални дъждове в Северна България. След това смущение ще последва слънчева поредица.