Албена е много повече от море, плаж и лятна почивка. В новото издание на рубриката „Близо до спорта“ по NOVA NEWS Цвета Гагарова показа курорта като място за тренировки, състезания и десетки възможности за активен начин на живот.

Спортната разходка започна на плажа с едно от най-атрактивните състезания от Спартакиадата на енергетиците – дърпане на въже. В тазгодишното издание участват над 600 души от девет дружества в енергийния сектор. Форматът се провежда за 23-та поредна година, а организаторите отчитат засилен интерес към спорта през последните години.

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В Албена могат да се практикуват над 60 вида спорт. Освен традиционните плажен волейбол и футбол, през годините там са организирани състезания по бадминтон, хандбал, петанк и дори плажен хокей. Курортът разполага и с открити фитнес пространства, като една от новите спортни станции е пригодена за хора с двигателни затруднения и за възстановяване след тежки заболявания.

Екипът на „Близо до спорта“ показа и многофункционалната спортна зала, която приема турнири по волейбол, тенис на маса, бадминтон, бокс, карате и други дисциплини. Сред най-необичайните събития, провеждани в Албена, са световно първенство по канадска борба и опит за рекорд на Гинес за най-много играчи на табла на едно място.

Следващата спирка беше басейнът, използван както за спортни състезания и обучение по плуване, така и за рехабилитация и водна гимнастика. Там през годините са провеждани и надпревари по модерен петобой.

Тенисът остава сред традиционно предпочитаните спортове в комплекса, а към него вече се добавят и нови падел кортове. Все повече млади хора и семейства избират активната почивка, а спортният календар се простира далеч извън летните месеци – от пролетта до късната есен.

Финалът на разходката беше посветен на футбола. Турнири се организират почти целогодишно – от детски надпревари до международни състезания. Сред най-големите форуми, приемани в комплекса, е европейско първенство за девойки през 2019 г.