Температурите в страната днес достигнаха 31 градуса във Видин, Лом, Монтана и Русе. 30 градуса бяха отчетени в Ново село, Кнежа, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Сандански и Благоевград, а в София - 26 градуса. Това показва справка на БГНЕС в системата на НИМХ.

През нощта срещу неделя ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, а в затворените полета - между 7 и 10 градуса. За София се очаква около 11 градуса.

Утре времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а в София - около 29 градуса.

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Редактор: Габриела Павлова