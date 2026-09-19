Пациентите с онкологична диагноза трябва да посетят кардиолог още преди започването на химиотерапия или лъчетерапия. Това заяви кардиологът доц. Красимира Христова в предаването „Пулс“. Причината е, че част от съвременните противотуморни терапии могат да окажат неблагоприятно въздействие върху сърдечно-съдовата система.

„Това ни дава възможност за проследяване и улавяне на най-малките промени, които ще претърпи сърцето по време на химиотерапията или лъчетерапията“, обясни специалистът. Особено внимание е необходимо при жени с рак на гърдата, тъй като според нея уврежданията след определени терапии могат да се проявят и години след приключване на лечението.

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По думите на доц. Христова пациентите трябва да бъдат наблюдавани от кардиолог според индивидуалния риск и терапията - в някои случаи през три месеца, а най-малко през шест месеца. Съвременните методи на ехокардиография позволяват промени във функцията на сърдечния мускул да бъдат установени още преди да се стигне до значимо влошаване на помпената функция.

„Нашата цел е лечението да бъде продължено колкото се може по-дълго“, подчерта кардиологът. Ранното откриване на сърдечни промени позволява навреме да бъде включена подходяща терапия и така да се намали рискът онкологичното лечение да бъде прекъснато заради кардиотоксичност.

Доц. Христова посочи, че у нас няма отделна клинична пътека, която да урежда цялостно взаимодействието между онколог и кардиолог. По думите ѝ обаче все повече онкологични екипи насочват пациентите към кардиолог още преди започването на терапията.

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Важна част от възстановяването е и физическата активност. Според новите европейски препоръки кардиорехабилитацията има място и при онкологичните пациенти. В началото упражненията трябва да бъдат постепенно увеличавани и да се извършват под ръководството на специалист, а впоследствие могат да продължат и у дома.

„Целта на тези упражнения е преди всичко да върнат самочувствието на пациента към ежедневието и да повишат мускулната сила“, обясни доц. Христова. Сред подходящите активности тя посочи умерени упражнения за мускулатурата, каране на велосипед и йога с дихателни практики.

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