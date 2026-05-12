Институцията на омбудсмана, в партньорство с една от големите лаборатории в страната, стартира информационна кампания, насочена към превенцията на сърдечно-съдови и онкологични заболявания. Инициативата е фокусирана върху по-възрастните хора и важността на редовните профилактични прегледи.

В рамките на кампанията граждани от столичния район „Възраждане“ имаха възможност да се срещнат с медицински специалисти и представители на институциите. Основният акцент бе поставен върху навременната диагностика и ролята на профилактиката за ранното откриване на заболявания.

Според участници в инициативата личните лекари трябва да обръщат по-голямо внимание на пациентите и при съмнения за здравословен проблем да ги насочват своевременно към необходимите изследвания.

„Личните лекари трябва да обръщат малко по-голямо внимание на пациентите си. При здравословен проблем е важно да се предприемат нужните изследвания навреме“, посочва Росица, участник в кампанията.

От своя страна д-р Цветелина Владимирова обяснява, че в профилактичните пакети са включени важни лабораторни показатели, които не се покриват от здравната каса, но имат ключово значение за ранната диагностика.

„В пакетите са включени високочувствителен тропонин и липопротеин. Това са изследвания, които все по-често ще намират място в профилактиката, защото помагат за ранното откриване на сериозни заболявания“, подчерта тя.

