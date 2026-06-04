Легендарният актьор Васил Михайлов се завръща на сцената, за да се сбогува с театъра. Актьорът ще изиграе ролята на Дон Жуан в спектакъла на Анатолий Крим „Завещанието на целомъдрения женкар”, под режисурата на проф. Ивайло Христов.

Последното представление на Васил Михайлов се играе днес в Театъра на Българска армия. В синопсисът на пиесата пише: "Най-желаният мъж в живота на много жени, Дон Жуан е достигнал края на дните си. Безбожникът се изповядва за своя жизнен път и разкрива шокираща тайна. Можем ли да му вярваме? Какво не знае светът за най-великия любовник на всички времена? Ще си отиде ли заедно с него и любовта като изкуство и поезия? И накрая – какво е любовта? В това вълнуващо разбулване на тайни и лъжи ще ви води интригата на пиесата „Завещанието на целомъдрения женкар”.

Мистерията на Дон Жуан е въплътена в мощния актьорски талант на Васил Михайлов, който несъмнено притежава харизмата на покорител и съблазнител, пише още в представянето на пиесата.

Един от най-големите български актьори Васил Михайлов е роден е на 6 април 1938 г. в Стара Загора в семейството на бежанци от село Мараш край Одрин, Западна Тракия. След казармата младият Васил работи като шлосер матричар в завод в родния си град. Докато следва във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов", той е поканен да играе във Военния театър от Леон Даниел и преди да се дипломира вече е изиграл няколко роли там.

Завършва театралната академия през 1964 г. класа на проф. Желчо Мандаджиев. След това играе в хасковския театър по разпределение, където става и директор, но отново е поканен да играе в Театъра на армията. Големият актьор е част от екипа на Военния театър и до днес.

Работи и в „Театър 199“, пред който могат да бъдат видени неговите отпечатъци на Стената на славата.

Снимка: Стената на славата пред „Театър 199“ – пано с отпечатъци, послание и шарж на Васил Михайлов, Wikipedia

Васил Михайлов с почетен "Аскеер" за принос в театралното изкуство

На 8 февруари 2018 г. САБ обявява, че „Икар“ за цялостен принос ще бъде присъден на Михайлов. На следващия ден обаче актьорът обявява в интервю, че отказва да приема приза в знак на протест срещу състоянието на българския театър и липсата на достатъчно държавна грижа към този вид изкуство.

Снимка: "Булфото"

По време на своя богат творчески път Васил Михайлов изиграва десетки роли в театъра и телевизията. Най-голяма популярност му носи изпълнението превъплъщението в Петко Войвода в телевизионния сериал „Капитан Петко войвода“.

„Спомням си няколко от ролите, които съм направил. Така е в изкуството – много неща вършиш, но в малко си се докоснал до майсторството и си отишъл „оттатък”. Но зрителите казват къде си майстор и къде не. Имал съм няколко случая, в които зрителят ме е заливал с такава любов към персонажа, който играя, че аз даже се плашех. Има десетина роли, които са на паметниците из България. Много от тези личности нямат документални снимки и паметниците им приличат повече на мен”, разказва актьорът с усмивка.

Признание за Васил Михайлов: Големият актьор с отличие за ролите си в Театъра на армията

"Зрителите отъждествяват много често актьора, когато е сполучил, с образите, които е играл. Много често ми викат „Капитане”, много често ми викат „Войводо”, споделя още актьорът. В интервю той изразява надежда, че „ще появят воеводи, ако още не са се появили, но воеводите май са на привършване”.

Неговият дядо е пеел в българската църква в Одрин, а баща му също е обичал пее. Тази любов и този талант те предават и на Васил. Самият той споделя, че прилича на майка си.

Като актьор, изиграл видни личности от българската история, Васил Михайлов споделя: „За да съм верен на себе си, не мога да не кажа – спрете да се залавяте с Ботев и Левски. Те не са личности, с които да се гаврим. Не можем да ги стигнем”. Той също така призовава да намерим нов начин, за да накараме децата да обикнат Левски, Иван Вазов и другите герои на Освобожението.

Снимка: "Булфото"

Михайлов е депутат във Великото народно събрание през 1990 г., член на Съюза на българските филмови дейци от 1973, както и заместник-председател на Съюза на артистите в България (1982 – 1989).

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„Вярвам в Земята хранилница, която ние съсипваме, вярвам на децата, докато са малки и искрени. Искам да вярвам, че човечеството ще дойде на себе си. След такива въпроси не мога да заспя. Аз за един живот не можах да разбера на какво да вярвам. Ако има Господ, нека ми помогне накрая на какво да вярвам. Но искам да повярвам, че ще спасим тази Земя. Ще я спасим”, казва легендарният актьор за БНТ.

Редактор: Цветина Петрова