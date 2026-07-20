Тази седмица гост в рубриката „Новите известни” е Емануил - на 17 години от Перник. Той е роден без слух, а когато е на една годинка е опериран. Тогава му е поставен първи кохлеарен имплант, на две години следва и поставянето на втория имплант.

Днес той чува, благодарение на тези апаратчета. Казва, че въпреки всички усилия на неговото семейство той да може да говори, да общува нормално - повечето деца са го отбягвали и го отбягват и днес. Младежът обаче не спира да вярва, че всички сме равни и мечтае един ден да създаде общност, в която децата като него да общуват със здравите си връстници, за да покаже на света - че те не са по-различни.

„Новите известни“: Как едно момиче от Лом стана лекар в Германия

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